Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tuổi trẻ Công an Gia Lai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23-11, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

cac-can-bo-chien-si-cong-an-don-dep-ve-sinh-moi-truong-sau-lu.jpg
Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Gia Lai ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân tại 115 địa điểm thuộc các xã, phường để dọn vệ sinh môi trường; giúp người dân dọn bùn đất trong nhà; thu gom rác thải, xử lý cây gãy đổ; khơi thông cống rãnh, làm sạch đường giao thông, trường học, trụ sở cơ quan. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, vận chuyển đồ đạc và cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đội hình chuyên trách còn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, kiểm tra hiện trường và kịp thời cảnh báo cho người dân, hạn chế tối đa rủi ro sau mưa lũ.

luc-luong-thanh-nien-cong-an-tinh-don-dep-ve-sinh-cac-truong-hoc-tru-so-co-quan.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại trường học do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Với phương châm “kịp thời-quyết liệt-vì Nhân dân phục vụ”, tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục bám địa bàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong những thời điểm khó khăn nhất.

* Cùng ngày, đại diện Chi đoàn Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn đã đến thăm, tặng quà cho người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở xã Tuy Phước.

chi-doan-vien-chuc-truong-doc-quy-nhon-tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-tuy-phuoc.jpg
Chi đoàn Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Chi đoàn trao tặng 250 phần quà (mỗi phần quà gồm thực phẩm, nước uống). Bên cạnh đó, đơn vị còn tặng hàng trăm bộ quần áo, chăn ấm, dụng cụ học tập cho người dân và học sinh tại xã Tuy Phước. Được biết, các phần quà tặng trị giá 30 triệu đồng do các giảng viên, sinh viên của trường đóng góp.

Dịp này, Chi đoàn Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn cũng ra quân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Anh Bùi Ngọc Thanh (trái) và Lu-Y Djoan (phải) là hai thanh niên tiêu biểu tỉnh Gia Lai dám nghĩ dám làm, truyền cảm hứng cho người trẻ tại Lễ tôn vinh năm 2025

Thanh niên Gia Lai: Sáng tạo, dám nghĩ dám làm

Sống trẻ

(GLO)- Trong số 10 gương thanh niên tiêu biểu của tỉnh Gia Lai được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Lễ tôn vinh thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi năm 2025 vào tối 24-10, Bùi Ngọc Thanh và Lu-Y Djoan đã ghi dấu bằng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, truyền cảm hứng cho người trẻ.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.