Tuổi trẻ Công an Gia Lai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

(GLO)- Ngày 23-11, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Gia Lai ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân tại 115 địa điểm thuộc các xã, phường để dọn vệ sinh môi trường; giúp người dân dọn bùn đất trong nhà; thu gom rác thải, xử lý cây gãy đổ; khơi thông cống rãnh, làm sạch đường giao thông, trường học, trụ sở cơ quan. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, vận chuyển đồ đạc và cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đội hình chuyên trách còn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, kiểm tra hiện trường và kịp thời cảnh báo cho người dân, hạn chế tối đa rủi ro sau mưa lũ.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại trường học do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Với phương châm “kịp thời-quyết liệt-vì Nhân dân phục vụ”, tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục bám địa bàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong những thời điểm khó khăn nhất.

* Cùng ngày, đại diện Chi đoàn Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn đã đến thăm, tặng quà cho người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở xã Tuy Phước.

Chi đoàn Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Chi đoàn trao tặng 250 phần quà (mỗi phần quà gồm thực phẩm, nước uống). Bên cạnh đó, đơn vị còn tặng hàng trăm bộ quần áo, chăn ấm, dụng cụ học tập cho người dân và học sinh tại xã Tuy Phước. Được biết, các phần quà tặng trị giá 30 triệu đồng do các giảng viên, sinh viên của trường đóng góp.

Dịp này, Chi đoàn Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn cũng ra quân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường.