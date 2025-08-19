Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

(GLO)- Ở tuổi “con bồng cháu bế”, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) tại làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài đến lớp học chữ. Không chỉ tiếp cận với ánh sáng tri thức, lớp học xóa mù chữ còn giúp họ mở mang tầm mắt, vượt qua mặc cảm và sự tự ti đã đeo bám bấy lâu.

18 giờ 30 phút, khi những tia nắng cuối ngày dần khuất sau ngọn núi nơi biên giới, bà Kpuih H’Hai (SN 1963, làng Lung Prông) chuẩn bị sách vở, bút thước vào cặp để tới lớp. Trong khi nhiều bạn đồng niên quây quần bên con cháu, bà lại quyết định trở thành “học sinh” ở tuổi 62.

Bà H'Hai (phải) cặm cụi bên con chữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ảnh: Văn Ngọc

Thuở nhỏ, bà H’Hai từng được bố mẹ cho đi học, nhưng chỉ 1-2 năm “đèn sách” mà chưa kịp tiếp cận con chữ. Hệ quả là bà bị mù chữ như nhiều người cùng trang lứa, suốt nhiều năm không thể đọc, viết hay làm phép tính. Có lúc con cháu hỏi han, bà chỉ biết ngượng ngùng, xấu hổ.

Tháng 9-2023, khi các thầy cô của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Đức Cơ) đến vận động đi học lớp xóa mù chữ, bà H'Hai đăng ký ngay và quyết tâm học tập.

“Mình là người lớn tuổi nhất lớp. Nhiều người bảo tuổi này học làm gì, nhưng mình không ngại. Mình muốn biết chữ để đọc sách báo, ra ngoài thấy biển hiệu cũng hiểu họ viết gì. Đi học còn được hỗ trợ sách, vở, cặp… nên chỉ cần đến lớp đúng giờ thôi”- bà H’Hai chia sẻ.

Lớp học xóa mù chữ diễn ra mỗi tối từ Thứ hai đến Thứ bảy hằng tuần. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng như bà H’Hai, anh Kpuih Phước (SN 1985) từng nhiều lần ngại ngùng vì không biết chữ, không biết tính toán. Tuổi thơ cơ cực khiến anh bỏ lỡ việc học. Dù khao khát tiếp cận con chữ, anh vẫn chưa thể tự học vì bận rộn đồng áng.

Khi biết lớp học mở tại làng, anh Phước vô cùng phấn khởi. Dù làm việc nhà hay đi làm thuê, tối nào anh cũng thu xếp đến lớp, thậm chí từ chối nhiều cuộc vui với bạn bè. Gần 2 năm chuyên cần, anh được giáo viên tin tưởng giao làm lớp trưởng.

Sau 2 năm, nhiều người ở lớp học làng Lung Prông đã đọc, viết thành thạo. Ảnh: Văn Ngọc

“Con cái biết chữ mà mình không biết thì ngại lắm. Lên xã làm thủ tục gì cũng phải nhờ người khác, rất bất tiện. Giờ mình đọc, viết thành thạo, tự tin hơn khi đi đây đó, lại đọc được báo mạng, biết thêm nhiều thông tin bổ ích”- anh Phước nói.

Mới sinh con hơn 1 tháng, chị Rmah H’Byin (SN 1997, làng Lung Prông) vẫn địu con trên lưng đến lớp mỗi tối chỉ vì không muốn dở dang chuyện học chữ. Những lúc con ngủ, chị để con ngoan ngoãn nằm trên lưng mẹ, còn mình cặm cụi nắn nót từng nét chữ. Khi bé tỉnh giấc, các giáo viên của lớp thay nhau giúp chị bế bồng để chị có thể tập trung học tập.

Giáo viên vừa bế con cho học viên vừa giảng dạy. Ảnh: Văn Ngọc

“Mình có 3 đứa con rồi nhưng vẫn muốn học chữ. Sau một thời gian kiên trì, chăm chỉ học tập, giờ đây mình đã đọc và viết được rồi, có thể tự tin giao tiếp với nhiều người. Mình ráng theo học hết chương trình, không muốn nghỉ bữa nào”- chị H’Byin bày tỏ.

Theo cô Trịnh Thị Ngọc Tú-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, lớp học xóa mù được mở từ tháng 9-2023 cho người dân xã Ia Kriêng (cũ), nay là xã Đức Cơ. Lớp đặt tại điểm trường làng Lung Prông, ban đầu có 20 học viên ở nhiều độ tuổi, hầu hết là đồng bào Jrai, học vào các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Chương trình chia làm 2 giai đoạn, 5 kỳ học; hoàn thành sẽ được cấp chứng chỉ tương đương tiểu học. Mỗi kỳ học, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra để đánh giá, xếp loại. Hiện tại, sau 2 năm duy trì, lớp còn 17 học viên và đang bắt đầu học kỳ thứ 5.

Lớp học xóa mù chữ làng Lung Prông hiện có 17 học viên. Ảnh: Văn Ngọc

Dù sĩ số không nhiều, nhà trường vẫn cử một giáo viên chủ nhiệm và bảy giáo viên giảng dạy Toán, Tiếng Việt, Khoa học…

“Dù mưa gió kéo dài, chúng tôi vẫn kiên trì bám lớp, đến từng nhà động viên học viên và gia đình. Vào năm học, ngoài giờ hành chính đứng lớp, mỗi tối giáo viên lại lặn lội dạy xóa mù chữ. Rất mừng là dần dần học viên đi học chuyên cần, hứng thú với việc học. Từ chỗ chưa biết chữ, đến nay hầu hết đã đọc, viết thành thạo, khiến chúng tôi rất vui và thêm động lực gắn bó với nhiệm vụ ý nghĩa này”- cô Tú chia sẻ.