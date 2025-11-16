Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Quy Nhơn Đông rà soát chặt chẽ các trường hợp bị thiệt hại do cơn bão số 13

VĂN LỰC
(GLO)- Đến nay, các tổ thẩm định của phường Quy Nhơn Đông đã hoàn thành kiểm tra, thẩm định thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra trên địa bàn. Việc kiểm tra, thẩm định căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh Gia Lai và đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng thực tế.

Gần đây, trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông có dư luận cho rằng một số hộ dân có nhà bị hư hại do cơn bão số 13, nhưng khi báo cáo thì cán bộ khu phố (thuộc địa bàn xã Nhơn Hải cũ) chỉ trả lời qua loa và không ghi nhận thiệt hại. Dư luận tại địa phương nghi ngờ tính chính xác trong thống kê danh sách đối tượng bị thiệt hại, cũng như sự phân bổ không minh bạch nguồn hỗ trợ sau thiên tai tại địa phương.

Ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông-cho biết: Sau bão số 13, UBND phường ban hành quyết định thành lập 6 tổ thẩm định thiệt hại về nhà ở, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, cây cối, hoa màu, vật nuôi, các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, đê, kè, y tế, giáo dục… Đến ngày 12-11, các tổ thẩm định đã hoàn thành công tác kiểm tra, thẩm định và nộp báo cáo tổng hợp kết quả.

Kết quả kiểm tra, rà soát, thẩm định cho thấy, cơn bão số 13 gây thiệt hại ước tính hơn 166 tỷ đồng. Nhờ chủ động trong công tác ứng phó mưa bão và kiên quyết di dời 525 hộ/2.100 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm, trên địa bàn phường không có người tử vong, mất tích; có 2 người bị thương nhẹ đã được cứu chữa.

Lực lượng quân đội giúp người dân phường Quy Nhơn Đông phòng chống, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13. Ảnh: Văn Lực

Toàn phường có hơn 1.600 căn nhà bị hư hỏng, trong đó có 11 căn nhà bị hư hỏng nặng, thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của UBND tỉnh.

“Căn cứ báo cáo thống kê thiệt hại ban đầu của các khu phố, 6 tổ thẩm định tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin và kiểm tra, xác minh thực tế. Đối với nhà ở, các tổ thẩm định kiểm tra, đánh giá thực tế thiệt hại; căn cứ hướng dẫn, tiêu chí xác định thiệt hại của UBND tỉnh và các văn bản quy định hiện hành để xác định, phân loại từng nhóm đối tượng, mức độ thiệt hại cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng thực tế.

Đồng thời, các tổ lập biên bản thẩm định thiệt hại, báo cáo UBND phường xem xét, tổng hợp; trình UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền đề xuất phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định”-ông Trần Việt Quang khẳng định.

