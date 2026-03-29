Gia Lai: Cứu hộ thành công thiếu nữ rơi xuống giếng sâu

(GLO)- Sáng 28-3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn Đông đã kịp thời cứu hộ một thiếu nữ rơi xuống giếng sâu.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, bà La Thị Nhanh (SN 1950, trú tại tổ dân phố Ca Công) nghe tiếng động lạ phát ra từ giếng đào bên hông nhà. Khi kiểm tra, bà phát hiện cháu nội là Đỗ Thị Như Quỳnh (SN 2004) đã rơi xuống giếng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp với Đội Chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 triển khai phương án cứu hộ.

Do giếng sâu, miệng hẹp, điều kiện ánh sáng hạn chế, việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thang và dây thừng tiếp cận, vừa trấn an vừa đưa nạn nhân lên an toàn.

Sau khi được giải cứu, chị Quỳnh không bị thương tích nghiêm trọng. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ.