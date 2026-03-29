Gia Lai: Cứu hộ thành công thiếu nữ rơi xuống giếng sâu

QUÝ HIỀN
(GLO)- Sáng 28-3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn Đông đã kịp thời cứu hộ một thiếu nữ rơi xuống giếng sâu.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, bà La Thị Nhanh (SN 1950, trú tại tổ dân phố Ca Công) nghe tiếng động lạ phát ra từ giếng đào bên hông nhà. Khi kiểm tra, bà phát hiện cháu nội là Đỗ Thị Như Quỳnh (SN 2004) đã rơi xuống giếng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp với Đội Chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 triển khai phương án cứu hộ.

Do giếng sâu, miệng hẹp, điều kiện ánh sáng hạn chế, việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thang và dây thừng tiếp cận, vừa trấn an vừa đưa nạn nhân lên an toàn.

Sau khi được giải cứu, chị Quỳnh không bị thương tích nghiêm trọng. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

