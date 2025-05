Gia Lai: Giải cứu thành công 2 người rơi xuống giếng sâu

(GLO)- Chiều 17-5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời giải cứu thành công 2 người bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30 m tại số nhà 6/15 Lý Nam Đế, tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku.

Hai nạn nhân là anh Đ.B.D (SN 1985) và cháu Đ.L.L (SN 2016), cùng trú tại địa chỉ trên. Cả 2 được đưa lên mặt đất an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.



2 nạn nhân được các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giải cứu thành công. Ảnh: NDCC

Trước đó, cháu L. trong lúc đang chơi quanh khu vực trên thì vô tình bị rơi xuống giếng. Anh D. thấy thế liền trèo xuống để cứu con gái, không may bị thiếu oxi và bất tỉnh. Rất may, chị Nguyễn Thị Trà My (SN 1993, người nhà nạn nhân) phát hiện vụ việc và lập tức gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 17 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường lúc 13 giờ 53 phút.

Chiếc giếng nơi 2 nạn nhân gặp nạn. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ xác định giếng sâu khoảng 30 m, 2 nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe yếu. Các chiến sĩ lập tức triển khai phương án cứu hộ dưới không gian hạn chế, sử dụng thiết bị chuyên dụng kết hợp đưa không khí xuống giếng để duy trì hô hấp và trấn an tinh thần nạn nhân. Bằng 4 lượt cán bộ, chiến sĩ luân phiên xuống giếng, đến 15 giờ 25 phút, cả 2 nạn nhân đã được đưa lên an toàn.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng PCCC và CNCH hoàn tất nhiệm vụ và rút khỏi hiện trường.