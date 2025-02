Đắk Lắk: Giải cứu thành công người đàn ông rơi xuống giếng sâu giữa đêm

(GLO)- Sáng 5-2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công người đàn ông rơi xuống giếng sâu khoảng 30 m giữa đêm tối.

Lực lượng chức năng đang xuống giếng giải cứu nạn nhân. Ảnh: NLĐO

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 4-2, anh Đ.H.B. (SN 1994; trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) không may rơi xuống giếng nước của gia đình.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng tới hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn.

Sau khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã đưa được anh B. lên bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế để chăm sóc sức khỏe. Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, anh B. có uống rượu và rơi xuống giếng.