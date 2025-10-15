Gia Lai: Cứu sống người dân bị rơi xuống giếng hoang

(GLO)- Ngày 15-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đã cứu sống một người dân đi làm rẫy bị rơi xuống giếng hoang.

Trước đó, tối 14-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo của người nhà về việc ông Phan Văn Hóa (SN 1962, trú thôn Vĩnh Thuận) đi làm rẫy từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa về nhà.

Các lực lượng phối hợp cứu người bị nạn lên khỏi miệng giếng. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, nhận định khả năng ông Hóa gặp nạn khi đi làm rẫy.Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để truy tìm.

Đến sáng 15-10, qua tìm kiếm mở rộng, lực lượng Công an đã phát hiện ông Hóa bị rớt xuống 1 cái giếng bị bỏ hoang, có độ sâu khoảng 12 m, nằm trong rẫy keo của anh Phan Văn Hưng (SN 1990, ở thôn Tân Ốc, xã Phù Mỹ Bắc).

Giếng này bỏ hoang từ lâu, không có thành, bị cây cối che phủ nên rất khó phát hiện. Quan sát từ trên miệng giếng, tổ công tác xác định ông Hóa nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

Do địa hình nguy hiểm và không có phương tiện chuyên dụng để đưa nạn nhân lên an toàn, Công an xã liên hệ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tới hỗ trợ.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Hóa lên mặt đất an toàn, bàn giao cho gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Hiện của ông Hóa đã qua cơn nguy kịch.