Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Cứu sống người dân bị rơi xuống giếng hoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đã cứu sống một người dân đi làm rẫy bị rơi xuống giếng hoang.

Trước đó, tối 14-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo của người nhà về việc ông Phan Văn Hóa (SN 1962, trú thôn Vĩnh Thuận) đi làm rẫy từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa về nhà.

luc-luong-cong-an-cuu-nguoi-bi-nan.jpg
Các lực lượng phối hợp cứu người bị nạn lên khỏi miệng giếng. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, nhận định khả năng ông Hóa gặp nạn khi đi làm rẫy.Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để truy tìm.

Đến sáng 15-10, qua tìm kiếm mở rộng, lực lượng Công an đã phát hiện ông Hóa bị rớt xuống 1 cái giếng bị bỏ hoang, có độ sâu khoảng 12 m, nằm trong rẫy keo của anh Phan Văn Hưng (SN 1990, ở thôn Tân Ốc, xã Phù Mỹ Bắc).

Giếng này bỏ hoang từ lâu, không có thành, bị cây cối che phủ nên rất khó phát hiện. Quan sát từ trên miệng giếng, tổ công tác xác định ông Hóa nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

Do địa hình nguy hiểm và không có phương tiện chuyên dụng để đưa nạn nhân lên an toàn, Công an xã liên hệ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tới hỗ trợ.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Hóa lên mặt đất an toàn, bàn giao cho gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Hiện của ông Hóa đã qua cơn nguy kịch.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

Đời sống

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

Xã hội

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

Đời sống

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

Xã hội

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Xã hội

(GLO)- Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có hàng nghìn đôi tay ở nhiều vị trí với những trọng trách khác nhau. Trong số đó, có một ê-kíp đặc biệt lặng thầm chuẩn bị phía sau: những người làm công tác tiệc teabreak.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Xã hội

(GLO)- Chiều 1-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, điều trị tại các cơ sở trên địa bàn các phường: Bình Định, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn.

Chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến”. Ảnh: An Phương

Tỏa sáng từ những điển hình tiên tiến

Đời sống

(GLO)- 4 gương mặt đại diện cho tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì cộng đồng cùng hội tụ trong chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến” do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức.

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các thôn, làng địa bàn phía Tây tỉnh, góp phần giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà

Đời sống

(GLO)- Tại Hội thảo chuyên đề về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

null