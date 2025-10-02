Gia Lai: Công an truy tìm nam sinh lớp 8 mất tích 3 ngày

(GLO)- Sáng 2-10, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) có thông báo truy tìm cháu Vũ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2012, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) mất tích từ ngày 29-9.

Công an xã Chư Prông ra thông báo truy tìm cháu Nguyên. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1-10, chị Vũ Thị Hương (mẹ của cháu Nguyên) đã đến Công an xã Chư Prông trình báo về việc con trai mình bị mất tích.

Theo chị Hương, sáng 29-9, Nguyên đi xe đạp điện đến Trường THCS Chu Văn An (thôn 3, xã Chư Prông) và học ở lớp 8A3. Tuy nhiên, sau giờ học, cháu đã không về nhà.

Cháu Nguyên đã mất tích sau buổi học sáng thứ 2. Ảnh: ĐVCC

Gia đình đã tìm kiếm ở nhiều nơi, xác minh nhiều nguồn thông tin, song vẫn không có tung tích về cháu Nguyên.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Prông khẩn trương xác minh, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé.

Theo gia đình, cháu Nguyên có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m63, nặng tầm 48 kg.

Trước khi mất tích, cháu mặc trang phục học sinh với quần xanh, áo trắng, áo khoác đồng phục của Trường THCS Chu Văn An.

Công an xã Chư Prông thông báo ai phát hiện thông tin liên quan đến cháu Nguyên kịp thời thông báo cho đơn vị theo số điện thoại 02693.885.799 hoặc Trung tá Trần Đình Lương theo số điện thoại 0979.816.681.