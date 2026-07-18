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Tiếp tục xác minh việc chặt 13 cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, đồng thời đề nghị tiếp tục làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo, qua kiểm tra hiện trạng, có 13 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ và 3 cây phượng vĩ. Tại khu vực sân trụ sở còn 14 khúc gỗ xà cừ được thu gom.

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13 cây xanh tại trụ sở xã Hbông (cũ) bị chặt hạ. Ảnh: N.T

Đối với 3 cây phượng vĩ, cơ quan chức năng xác định thời điểm chặt khoảng tháng 10-2025, sau khi cây bị gãy cành do thiên tai, gió lốc, ảnh hưởng đến hội trường. Đến ngày 21-6-2025, các cây này được cưa thấp hơn để thuận lợi cho việc dọn dẹp.

Đối với 10 cây xà cừ, theo báo cáo của Công an xã Ia Hrú, khoảng 3 giờ ngày 21-6-2026, do gió lớn, nhiều nhánh cây bị gãy, đổ vào khu vực tường rào giáp quốc lộ 25, làm 2 khung sắt bị gãy, tường rào bị nghiêng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định số cây này có nguy cơ bật gốc, ngã đổ, đe dọa an toàn con người và tài sản nên đã tiến hành chặt hạ.

Công an xã Ia Hrú khẳng định: Toàn bộ số gỗ sau khi chặt hạ được thu gom, quản lý tại trụ sở. Việc chặt cây nhằm bảo đảm an toàn công trình và người dân, không có mục đích tư lợi cá nhân.

Tuy nhiên, UBND xã Ia Hrú nhận định: Các báo cáo mới chỉ phản ánh diễn biến vụ việc và nhận định ban đầu, chưa làm rõ đầy đủ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công cũng như trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

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Một gốc cây trong trụ sở UBND xã Hbông (cũ) bị chặt hạ. Ảnh: N.T

UBND xã cũng nhận thấy đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ. Do đó, UBND xã Ia Hrú đề nghị tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc; trường hợp phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

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