Gia Lai điều chỉnh lưu thông xe tải trên QL19 và QL19 mới trong giờ cao điểm

(GLO)- Từ ngày 23-6, phương án hạn chế xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép trên 8 tấn lưu thông trên tuyến QL19 (đường Đống Đa) và QL19 mới, đoạn từ nút giao vòng xuyến Đống Đa đến nút giao đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) chính thức có hiệu lực.

Theo đó, xe tải trên 8 tấn không được lưu thông từ 6 giờ 30 đến 8 giờ và từ 16 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày.

Việc điều chỉnh nhằm giảm ùn tắc, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, bảo đảm lưu thông thông suốt tại các tuyến cửa ngõ ra vào trung tâm tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.

Biển báo khung giờ lưu thông đối với xe tải trên 8 tấn tại đường Đống Đa (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.L

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thời gian qua lưu lượng phương tiện trên QL19 và QL19 mới tăng cao, đặc biệt tại các nút giao vòng xuyến Đống Đa, vòng xuyến Khu biệt thự Đại Phú Gia và nút giao đường Điện Biên Phủ.

Trong đó, lượng lớn xe tải ra vào Cụm cảng Quy Nhơn khiến áp lực giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông trong các khung giờ cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường các biện pháp để xử lý đối với các vi phạm. Ảnh: N.L

Cùng với việc điều chỉnh tổ chức giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp xe thuộc diện hạn chế dừng, đỗ dọc tuyến để chờ hết thời gian cấm và phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự tại các vị trí dừng, đỗ tạm thời.