Xã Cát Tiến hoàn thành di dời các hộ dân tại khu vực Núi Cấm đến nơi tránh trú bão an toàn

(GLO)- Đến chiều 5-11, UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành việc sơ tán, di dời người dân tại khu vực Núi Cấm tới nơi an toàn để tránh trú bão Kalmaegi.

Ông Võ Văn Trịnh-Chủ tịch UBND xã Cát Tiến cho biết: Đến chiều 5-11, UBND xã đã phối hợp với lực lượng chức năng, các cơ quan, hội đoàn thể tiến hành vận động, hoàn thành việc di dời 105 hộ dân với 289 nhân khẩu tại khu vực Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) đến nơi an toàn để tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

Các lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân di dời đến nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: V.L

Địa phương bố trí các hộ dân ở tập trung tại trụ sở UBND xã Cát Thành (cũ) và tại 2 điểm trường học là Trường Tiểu học Cát Tiến và Trường Tiểu học Cát Thành.

Ngoài ra, một số hộ dân tại thôn Chánh Thắng có nhà mê xây dựng kiên cố cũng được UBND xã Cát Tiến chọn làm nơi tránh trú xen ghép cho người dân ở tại khu vực Núi Cấm.

UBND xã Cát Tiến kiên quyết không để người dân ở lại trong các nhà đơn sơ, thiếu kiên cố. Ảnh: V.L

Trước đó, UBND xã Cát Tiến rà soát, lập danh sách và lên phương án sơ tán, di dời các hộ dân ở khu vực Núi Cấm-nơi có nguy cơ sạt lở cao-tới tránh trú bão ở nơi an toàn; kiên quyết không để người dân ở lại trong các nhà đơn sơ, thiếu kiên cố. Đồng thời, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, y tế, đảm bảo an toàn, an ninh tại các nơi sơ tán, di dời các hộ dân tới ở tạm.

Được biết, cách đây hơn 4 năm, giữa tháng 11-2021, tại khu vực Núi Cấm bất ngờ sạt đổ, tạo dòng lũ đất đá ước khoảng 35.000 m³, vùi lấp nhiều khu dân cư, đe dọa tính mạng hàng trăm hộ dân nơi đây.