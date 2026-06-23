Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Dự án hồ chứa nước Ia Prat do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2024-2027.

Công trình có dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m³ nước gồm các hạng mục chính như đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống tuyến ống cấp nước, các công trình phụ trợ và tuyến đường phục vụ sản xuất, quản lý vận hành.

Sau khi hoàn thành, hồ chứa sẽ bảo đảm nguồn nước tưới chủ động cho khoảng 220 ha đất sản xuất, gồm 120 ha lúa nước 2 vụ, hoa màu và 100 ha cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn xã Ia Khươl và vùng lân cận.

Một trong những yếu tố quyết định giúp dự án hồ chứa nước Ia Prat được triển khai đúng tiến độ chính là sự đồng thuận cao của người dân trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Ngay sau khi UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 18-11-2025 phê duyệt điều chỉnh dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl), cấp ủy, chính quyền xã Ia Khươl đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường và tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án. Tổng diện tích thu hồi khoảng 30 ha với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 38,6 tỷ đồng.

Ông Rơ Châm Mơm bên khu vực người dân làng Kách đã bàn giao mặt bằng. Ảnh: N.D

Do diện tích thu hồi liên quan đến nhiều loại đất sản xuất của người dân tại làng Kách và Broch nên quá trình triển khai ban đầu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng việc công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của công trình đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau gần 4 tháng triển khai, 210 hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thống nhất phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Toàn bộ quá trình thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không phát sinh đơn thư khiếu nại, kiến nghị phức tạp.

Người dân phát dọn cao su bàn giao mặt bằng thi công tuyến kênh chính. Ảnh: N.D

Ông Rơ Châm Yur - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kách - cho biết: “Người dân trong làng đều hiểu rằng khi hồ chứa nước Ia Prat hoàn thành sẽ tạo nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển lâu dài của địa phương, các hộ dân có đất bị ảnh hưởng đều đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để công trình sớm được triển khai. Gia đình tôi cũng có 2,4 sào đất nằm trong vùng bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng từ sớm”.

Đồng quan điểm, ông Rơ Châm Mơm (làng Kách) chia sẻ: “Đây là công trình của Nhà nước phục vụ lợi ích chung nên tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và người dân trong làng đồng thuận với chủ trương và bàn giao mặt bằng để xây dựng hồ chứa nước Ia Prat, đảm bảo nguồn nước tưới ổn định”.

Ông Phạm Minh Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Khươl - cho biết: Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và sự đồng thuận của người dân, địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư trước mùa mưa năm 2026.

Khu vực lòng hồ chứa nước Ia Prat đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: N.D

Cũng theo ông Phạm Minh Châu, đây là công trình được người dân địa phương mong đợi từ nhiều năm nay. Khi đưa vào sử dụng, hồ chứa nước Ia Prat không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô mà còn tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập.

Bên cạnh phục vụ sản xuất nông nghiệp, công trình còn được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan tự nhiên, mở ra tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông gắn với sản xuất nông nghiệp của địa phương trong tương lai.

Ông Phạm Đình Thanh - Giám đốc Dự án hồ chứa nước Ia Prat - thông tin: “Sau khi địa phương hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng, đơn vị thi công đã triển khai nhiều hạng mục quan trọng như đập đất, hệ thống tuyến ống cấp nước và tuyến đường phục vụ sản xuất, quản lý vận hành theo đúng tiến độ đề ra”.

Với sự quyết tâm của các cấp, ngành cùng sự đồng thuận của người dân, hồ chứa nước Ia Prat bước vào giai đoạn thi công thuận lợi, được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu tác động của hạn hán, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương trong những năm tới.