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Gia Lai dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về giải ngân vốn đầu tư công

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp vị thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao trên 20.362 tỷ đồng, gồm gần 19.110 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và trên 1.252 tỷ đồng vốn kéo dài từ các năm trước. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA) chiếm trên 3.121,7 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.

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Thi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Ia O. Ảnh: Hà Duy

Tính đến ngày 17-6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt hơn 4.203 tỷ đồng, bằng 20,64% kế hoạch HĐND tỉnh giao; trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 21,47%, vốn ngân sách trung ương đạt 16,07%.
Đối với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh đã giải ngân trên 3.515 tỷ đồng, đạt 24,59%.

Theo UBND tỉnh, đến ngày 30-6, tổng giá trị giải ngân đạt trên 5.110,8 tỷ đồng, tương ứng 25,10% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 32,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

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