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Gia Lai điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

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T.SỸ
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2026. Phần vốn tăng thêm từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025 chuyển sang năm 2026 thuộc vốn ngân sách địa phương.

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Việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư công năm 2026 nhằm cân đối nguồn lực, phục vụ đầu tư phát triển, trong đó có việc đầu tư các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Tiến Sỹ

Sau khi điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 17.997 tỷ đồng, bao gồm hơn 16.876 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và hơn 1.120 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Việc tỉnh điều chỉnh tăng vốn đầu tư công nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực, phục vụ đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XV tổ chức và hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 của HĐND tỉnh.

Đối với các nội dung HĐND tỉnh giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 29-5-2026, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất UBND tỉnh phân bổ chi tiết chi đầu tư cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7209/BTC-NSNN ngày 29-5-2026.

báo Gia Lai
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