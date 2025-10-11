Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư.

thu-tuong-pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đó, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư so với quy định.

Tinh thần thực hiện được xác định là “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả) và “3 không” (không lòng vòng, tiêu cực; không đùn đẩy, né tránh; không để tồn đọng hồ sơ, kéo dài).

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đầu tư ở tất cả các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại; tăng cường chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, không sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đầu tư ở tất cả các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. Ảnh minh họa: congthuong.vn
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đầu tư ở tất cả các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Bên cạnh đó, các cơ quan cần đẩy mạnh số hóa, tự động hóa, liên thông dữ liệu để nâng cao năng suất, giảm chi phí và thời gian giải quyết công việc.

Bộ Tài chính xây dựng biểu mẫu thống nhất để các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng năm 2025 theo Luật Đầu tư; hoàn thành ban hành hướng dẫn trước ngày 12-10.

Các bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo về Thủ tướng trước ngày 15-10, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo của các bộ ngành và địa phương, trình Thủ tướng trước ngày 20-10-2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai sau hợp nhất. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế là Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sau hợp nhất để triển khai một số nội dung hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2025.

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Thời sự

(GLO)- Nạn nhân được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai xác định là ông Lê Văn D. (SN 1975), thường trú phường Hoài Nhơn Đông. Ông D. là chủ, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924-TS, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Rạng ngày 6-10, một trận động đất mạnh 4,9 độ richter (độ lớn M) đã xảy ra tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Khu vực Tây Gia Lai bị rung lắc do ảnh hưởng từ động đất tại Quảng Ngãi

Thời sự

(GLO)- Rạng sáng 6-10, một trận động đất mạnh 4,9 độ richter (độ lớn M) đã xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Động đất gây ảnh hưởng đến một số khu vực ở Gia Lai. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) vẫn đang theo dõi trận động đất này.

null