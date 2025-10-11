(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đó, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư so với quy định.

Tinh thần thực hiện được xác định là “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả) và “3 không” (không lòng vòng, tiêu cực; không đùn đẩy, né tránh; không để tồn đọng hồ sơ, kéo dài).

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đầu tư ở tất cả các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại; tăng cường chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, không sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đầu tư ở tất cả các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Bên cạnh đó, các cơ quan cần đẩy mạnh số hóa, tự động hóa, liên thông dữ liệu để nâng cao năng suất, giảm chi phí và thời gian giải quyết công việc.

Bộ Tài chính xây dựng biểu mẫu thống nhất để các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng năm 2025 theo Luật Đầu tư; hoàn thành ban hành hướng dẫn trước ngày 12-10.

Các bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo về Thủ tướng trước ngày 15-10, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo của các bộ ngành và địa phương, trình Thủ tướng trước ngày 20-10-2025.