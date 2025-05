Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Theo đó, có 5 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và 1 TTHC bị bãi bỏ.

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính và bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩn​h vực đầu tư theo phương thức PPP, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: Minh hoạ

Cụ thể, 5 TTHC sửa đổi, bổ sung gồm: thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Các thủ tục này có thời gian thẩm định là 14 ngày, thời gian phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 15 ngày.

Còn TTHC bị bãi bỏ là công bố thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cập nhật, công khai TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết, công khai TTHC mới và hủy công khai TTHC bị bãi bỏ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên Trang thông tin điện tử; xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.