BITCO tiên phong phát triển vật liệu xây dựng xanh

(GLO)- Tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định (BITCO) là một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu tư công nghệ và góp phần thay đổi cách nhìn về vật liệu xây dựng không nung.

Tích cực áp dụng công nghệ mới

Hơn 20 năm trước, BITCO được thành lập và sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò nung Tuynen. Phương pháp này ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí sản xuất cao, gây ô nhiễm môi trường và phụ thuộc vào nguồn đất sét đang ngày càng cạn kiệt.

Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định không chỉ sản xuất vật liệu mà còn trực tiếp cung cấp giải pháp thi công trọn gói cho chủ đầu tư. Ảnh: Hải Yến

Từ năm 2014, Công ty bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư dự án sản xuất gạch không nung giai đoạn 1 với dây chuyền sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu. Đến năm 2018, BITCO tiếp tục đầu tư gần 110 tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông nhẹ khí chưng áp AAC (Autoclaved Aerated Concrete) theo công nghệ Đức. Đây là công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống cháy và giúp thi công nhanh hơn.

Gạch AAC được sản xuất từ cát hoặc tro bay, xi măng, vôi, bột nhôm, thạch cao và nước. Sản phẩm được chưng áp trong hệ thống lò hơi nước nên không sử dụng đất sét và than đá để nung gạch, giúp tiết kiệm nguyên liệu đầu vào. Sản phẩm sản xuất theo công nghệ bê tông khí chưng áp, giúp giảm hơn 30% chất thải môi trường, tiêu hao ít hơn 60% năng lượng và giảm hơn 55% bức xạ nhà kính so với gạch truyền thống.

Đầu năm 2023, BITCO tiếp tục đầu tư sản xuất tấm panel ALC có lõi thép. Sản phẩm này phù hợp với xu hướng xây dựng hiện đại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao về trọng lượng nhẹ, cách âm, cách nhiệt và khả năng chống cháy lên đến 4 giờ. Hiện nay, BITCO là 1 trong 5 nhà máy trong nước có đủ năng lực sản xuất tấm panel ALC, đồng thời là đơn vị duy nhất tại miền Trung - Tây Nguyên có công nghệ sản xuất gạch không nung bê tông khí chưng áp.

Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc BITCO, cho biết: Công ty là đơn vị tiên phong của tỉnh đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị theo công nghệ Đức nhằm thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp AAC và tấm panel ALC có 1 hoặc 2 lõi thép có chiều dài 1,2 - 4 m, trọng lượng khoảng 600 kg/m³, dễ thi công, chống thấm, cách âm và chịu cháy tốt. Sản phẩm đạt TCVN 7959 - 2017 và TCVN 12867 - 2020, sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của BITCO sản xuất đã được cơ quan chuyên môn của Bộ CA cấp chứng nhận sản phẩm chịu cháy lên đến 4 giờ.

Vượt rào cản thị trường, lan tỏa vật liệu xanh

Mặc dù sản phẩm đã được đầu tư thiết bị đồng bộ, công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất bài bản, mang nhiều ưu điểm với những đặc tính nổi trội, nhưng BITCO vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Một trong những rào cản lớn là tâm lý người tiêu dùng vẫn quen sử dụng gạch nung truyền thống, còn e dè với vật liệu mới, kỹ thuật thi công loại vật liệu mới đối với thợ xây dựng chưa được thích nghi. Bên cạnh đó, các nhà tư vấn, kiến trúc sư, nhà đầu tư cũng chưa thật sự mạnh dạn đưa sản phẩm vật liệu không nung từ công nghệ bê tông khí chưng áp vào các công trình, dự án xây dựng tại địa phương. Hiện nay, Công ty chủ yếu cung cấp sản phẩm cho một số địa phương ngoài tỉnh như Đà Nẵng, Huế…

Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định đầu tư công nghệ và góp phần thay đổi cách nhìn về vật liệu xây dựng không nung. Ảnh: Hải Yến

Hiện nay, cả nước chỉ còn 5 DN duy trì sản xuất gạch AAC, trong đó BITCO là đơn vị duy nhất tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để vượt qua rào cản thị trường, BITCO không chỉ sản xuất vật liệu mà còn trực tiếp cung cấp giải pháp thi công trọn gói cho chủ đầu tư, đồng thời liên kết với các DN cùng lĩnh vực để mở rộng thị phần.

Một trong những đơn vị đang hợp tác hiệu quả với BITCO là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng T.M.N (phường Quy Nhơn Nam). Ông Lê Phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Xây dựng T.M.N, cho hay: Trong bối cảnh các công trình xây dựng ngày càng chú trọng đến thời gian thi công và chi phí hợp lý, tấm panel ALC có lõi thép đang là lựa chọn phù hợp. Việc kết hợp giữa BITCO và T.M.N trong triển khai các công trình sử dụng vật liệu nhẹ đã giúp nhiều khách hàng, chủ đầu tư tin tưởng và quan tâm đến loại vật liệu mới này.

Từ năm 2020 đến nay, BITCO liên tục được Bộ Công Thương trao Giải thưởng Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; liên tiếp 10 năm liền nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao. Các thành tích kể trên là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của DN trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững.