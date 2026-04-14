Gia Lai siết chặt quản lý hoạt động du lịch đường thủy

(GLO)- Trước sự gia tăng phương tiện và nhu cầu tham quan, vui chơi trên biển, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang siết chặt quản lý nhằm bảo đảm trật tự an toàn trên các tuyến du lịch đường thủy.

Chủ động từ cơ sở

Điều dễ nhận thấy tại các bến, bãi hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy là công tác chuẩn bị trước mỗi chuyến đi đều được các chủ phương tiện thực hiện khá chặt chẽ. Trước khi xuất bến, phương tiện được kiểm tra kỹ về máy móc, thiết bị; áo phao, phao cứu sinh được trang bị đầy đủ; hành khách được nhắc nhở mặc áo phao, tuân thủ quy định an toàn. Danh sách hành khách được đối chiếu cụ thể, bảo đảm không chở quá số người theo quy định.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, nhắc nhở lái tàu lẫn hành khách tuân thủ các quy định an toàn trước khi xuất bến. Ảnh: K.A

Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ. Mỗi phương tiện đều bố trí người phụ trách hỗ trợ hành khách, chuẩn bị thiết bị liên lạc, phân công nhiệm vụ cụ thể để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh trên biển. Ông Nguyễn Hữu Đảo - Giám đốc Công ty CP Du lịch Cộng đồng Khánh An (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: Công ty có 7 ca nô hoạt động, đều bảo đảm đăng ký, đăng kiểm đầy đủ. DN phân công nhân viên theo từng vị trí, kiểm soát chặt số lượng khách, yêu cầu mặc áo phao đầy đủ để bảo đảm an toàn.

Ngoài sự chủ động của DN, các tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cũng duy trì kiểm tra thường xuyên tại các bến, bãi. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị an toàn, bằng cấp thuyền viên và việc chấp hành quy định an toàn đường thủy.

Thiếu tá Đỗ Quốc Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy - cho biết: Mỗi ngày, đơn vị bố trí 2 tổ công tác túc trực tại các bến, bãi. Phương tiện nào không bảo đảm điều kiện an toàn đều bị yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục. Đơn vị kiên quyết không để phương tiện tiềm ẩn nguy cơ đưa khách ra biển.

Cùng với đó, công tác chấn chỉnh trật tự kinh doanh tại địa bàn cũng được triển khai đồng bộ. Tại phường Quy Nhơn Đông, nơi tập trung nhiều phương tiện vận tải du lịch đường thủy, CA phường đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, tổ chức làm việc, ký cam kết với từng đơn vị kinh doanh nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, áp giá không đúng quy định.

Theo trung tá Đỗ Thanh Triêm - Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn Đông, trên địa bàn hiện có 19 đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy với 34 ca nô và 48 mô tô nước, mật độ hoạt động lớn nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không quản lý chặt.

“Chúng tôi tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ phương tiện, cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Đến nay, tình trạng chèo kéo khách và việc thực hiện niêm yết, thu giá cơ bản đã được kiểm soát” - Trung tá Đỗ Thanh Triêm cho biết.

Bảo đảm an toàn lâu dài

Năm 2026, Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia nên lượng du khách đến tỉnh dự báo tiếp tục tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn trong quản lý hoạt động vận tải đường thủy. Do đó, việc tổ chức lại hoạt động theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm an toàn ngay từ cơ sở được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Phòng CSGT đang rà soát toàn diện hoạt động vận tải đường thủy, tập trung vào việc nắm chắc thực trạng từng tuyến, từng khu vực. Việc rà soát được thực hiện theo hướng bao quát, không tách rời các yếu tố riêng lẻ mà gắn kết giữa phương tiện, người điều khiển và điều kiện tổ chức hoạt động tại bến, bãi.

Du khách du lịch Kỳ Co xuất bến tại bãi Nồm (thôn Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông) tuân thủ nghiêm quy định an toàn. Ảnh: K.A

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT, công tác kiểm tra được triển khai theo hướng đi sâu vào từng khâu cụ thể của hoạt động vận tải đường thủy, từ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, năng lực thuyền viên đến cách thức tổ chức, khai thác tại các bến, điểm đón trả khách. Qua đó, từng bước siết chặt quản lý, đưa hoạt động vào khuôn khổ, đúng quy định. “Yêu cầu đặt ra là bảo đảm an toàn thực chất, không để tồn tại những yếu tố rủi ro kéo dài trong quá trình hoạt động” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát đường thủy tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại các bến, điểm du lịch ven biển và khu vực tập trung hoạt động vận tải. Qua đó, đánh giá việc chấp hành quy định của các tổ chức, cá nhân; điều kiện hoạt động của phương tiện; mức độ bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, phục vụ du khách.

Việc kiểm tra còn gắn với đánh giá khả năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị tại các khu vực bãi tắm, điểm du lịch. Những tồn tại được yêu cầu khắc phục ngay; các trường hợp không bảo đảm điều kiện bị chấn chỉnh hoặc dừng hoạt động theo quy định. Ngoài ra, công tác phối hợp với chính quyền cơ sở cũng được tăng cường nhằm quản lý chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh hoạt động tự phát.

Có thể thấy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ rà soát, sắp xếp đến nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện đang tạo chuyển biến rõ nét, đưa hoạt động du lịch đường thủy từng bước đi vào nền nếp. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, chuyên nghiệp của tỉnh trong mắt du khách.