Giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới

(GLO)- Sau nhiều năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nhiều vùng nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc. Trên nền tảng kết quả đạt được, các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nâng chất nông thôn mới từ cơ sở

Xã Ia Dom được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay, một số công trình hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa thôn, làng và các công trình công cộng đã xuống cấp. Qua rà soát theo bộ tiêu chí NTM của tỉnh, hiện xã còn đạt 17/19 tiêu chí với 55/57 nội dung.

Hai tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Một số tiêu chí tuy đạt nhưng chưa thật sự bền vững, nhất là các tiêu chí liên quan đến cơ sở vật chất văn hóa và giao thông nông thôn.

Một tuyến đường ở buôn Bluk (xã Phú Túc) được bê tông hóa, khang trang. Ảnh: Lê Nam

Ông Nguyễn Đức Tuấn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom-cho biết: Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, địa phương triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cùng với phát triển kinh tế, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh.

Trong năm qua, xã đã xây, hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà cho hộ khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Nhờ an cư, nhiều gia đình thêm yên tâm phát triển sản xuất. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho người dân nhằm giảm nghèo bền vững.

Sau khi sáp nhập, xã Phú Túc gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán và xuất phát điểm giữa các khu vực chưa đồng đều. Tuy vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn xã hiện có 17 trường học, trong đó 13 trường đạt chuẩn quốc gia; 30 nhà văn hóa thôn, buôn được duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Phong trào xây dựng cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” được triển khai tại nhiều khu dân cư.

Trong phát triển kinh tế, xã từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung với các cây trồng chủ lực như lúa, mía, thuốc lá, mì; chăn nuôi tiếp tục phát triển. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 47,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,42%.

Ông Đặng Hoài Châu - Chủ tịch UBND xã Phú Túc - cho hay: “Đến cuối năm 2025, xã cơ bản đạt 12/19 tiêu chí NTM. Thời gian tới, địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2029”.

Tạo nền tảng cho nông thôn mới nâng cao

Cùng với việc duy trì kết quả đã đạt, nhiều địa phương trong tỉnh đang hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Ân Hảo nhằm hoàn thiện tiêu chí và sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Trọng Lợi

Tại xã Ân Hảo, trước khi sáp nhập, 3 xã cũ gồm Ân Mỹ, Ân Hảo Đông và Ân Hảo Tây đều đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Để thực hiện mục tiêu này, xã tập trung nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là mạng lưới cấp nước sạch, đường giao thông và kênh mương thủy lợi.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, năm 2026 địa phương sẽ nâng cấp công trình cấp nước tự chảy Ân Hảo Tây nhằm bảo đảm nguồn nước hợp vệ sinh cho người dân. Đến năm 2028, xã dự kiến xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt tại thôn Hội Trung với công suất thiết kế 1.000 m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho phần lớn hộ dân.

Ông Võ Duy Tín - Chủ tịch UBND xã Ân Hảo - chia sẻ: “Đây là dự án cần lượng vốn đầu tư lớn, địa phương mong tỉnh quan tâm hỗ trợ để sớm bảo đảm cấp đủ nước sạch cho dân dùng”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh có 111 xã, phường thực hiện xây dựng NTM, gồm phường An Bình và 110 xã. Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh xác định lộ trình các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 65% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết: Điểm mới của giai đoạn này là Trung ương quy định tiêu chí theo nhóm xã thay vì theo vùng như trước, giúp địa phương chủ động hơn và phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa bàn.

Trước mắt, các địa phương cần rà soát hiện trạng từng tiêu chí, xây dựng lộ trình thực hiện và ưu tiên nguồn lực cho các công trình thiết yếu như giao thông nông thôn, thủy lợi, đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm, đồng thời triển khai các dự án phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.