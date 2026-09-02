Tin thế giới sáng 2-9: Mỹ tấn công dồn dập Iran, Tehran đáp trả tức thời

(GLO)- Ukraine tuyên bố “khóa” không phận Nga, Tổng thống Putin cảnh báo đanh thép; Mỹ tấn công dồn dập Iran, Tehran đáp trả tức thời; SCO 2026 thông qua Tuyên bố Bishkek, quyết sách hợp tác mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-9.

Ukraine tuyên bố “khóa” không phận Nga, Tổng thống Putin cảnh báo đanh thép

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1-9 cảnh báo tới các hãng hàng không và hành khách rằng không phận Nga sẽ "hoàn toàn không an toàn" và tràn ngập UAV của Ukraine trong suốt thời gian diễn ra chiến sự.

"Hôm nay, chúng tôi muốn cảnh báo mọi hãng hàng không sử dụng không phận Nga, mọi công ty bảo hiểm và tất cả những ai vẫn đang sử dụng các sân bay trọng yếu của Nga: Không phận Nga đang trở nên hoàn toàn không an toàn", ông cho biết trong bài phát biểu thường lệ đêm 1-9.

Tổng thống Ukraine cảnh báo không phận Nga tràn ngập UAV. Ảnh: Ukrinform

Tuy nhiên, ông cho biết Ukraine sẽ rút UAV khỏi bầu trời Nga khi các đối tác yêu cầu, "vì mục đích ngoại giao, vì mục đích đàm phán trong những khoảng thời gian, điểm đến cụ thể”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức lên tiếng chỉ trích các tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Ông Putin khẳng định Moscow sẽ tìm cách đáp trả nếu những lời đe dọa của Kiev dẫn đến bất kỳ thảm kịch nào. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán cụ thể về việc giải quyết xung đột Ukraine nếu có thêm động lực mới.

Ông cũng nêu rõ, Nga không muốn đóng băng chiến sự mà muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột và đạt được hòa bình lâu dài ở cả Ukraine lẫn châu Âu.

Mỹ tấn công dồn dập Iran, Tehran đáp trả tức thời

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1-9 tuyên bố, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào những mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

"Vào 12h (giờ miền Đông), các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công vào những mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Iran", CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Video Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được công bố ngày 1-9-2026. Video: CENTCOM

Theo CENTCOM, đợt tập kích của quân đội Mỹ nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Iran nhắm vào tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz. Ông đồng thời cảnh báo, nếu Iran “đáp trả cuộc tấn công hoàn toàn chính đáng” của Mỹ, họ sẽ bị “giáng trả ở cấp độ mạnh hơn và khốc liệt hơn nhiều”.

Sau đó, IRGC tuyên bố bắt đầu chiến dịch mà lực lượng này gọi là một “đòn đáp trả trừng phạt”, cho biết các tên lửa đạn đạo đã được phóng nhằm vào Camp Titin, một cơ sở quân sự của Mỹ gần Aqaba, miền Nam Jordan.



Trong một diễn biến riêng, quân đội chính quy Iran cho biết họ đã phóng các UAV nhằm vào những cơ sở của Mỹ tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain, nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar và những khu vực được lực lượng Mỹ sử dụng.

SCO 2026 thông qua Tuyên bố Bishkek, quyết sách hợp tác mới

Ngày 1-9, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) kết thúc, thông qua Tuyên bố Bishkek nhân 25 năm thành lập tổ chức, cùng nhiều văn kiện và quyết sách mới về hợp tác và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Lãnh đạo các nước tham dự SCO 2026. Ảnh: vov

Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với những thách thức, mối đe dọa mới; thúc đẩy hợp tác chống khủng bố và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quốc phòng. Hội nghị cũng thông qua các quy định liên quan đến Trung tâm An ninh thông tin, Trung tâm chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và cơ chế hoạt động của Trung tâm chống ma túy SCO.

Trong lĩnh vực kinh tế, các nước tái khẳng định mục tiêu triển khai Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, thúc đẩy thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng và phát triển các hành lang logistics, tuyến vận tải quốc tế. SCO cũng tiếp tục thúc đẩy sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán và ghi nhận tiến triển trong nghiên cứu thành lập Ngân hàng Phát triển SCO.

Hội nghị quyết định thiết lập quy chế đối tác SCO thống nhất, nhằm mở rộng và đơn giản hóa hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm.

Mỹ cáo buộc tàu COSCO bí mật thu thập tình báo cho Trung Quốc

Hai quan chức cấp cao Mỹ cáo buộc Tập đoàn Vận tải biển Trung Quốc COSCO lắp đặt thiết bị bí mật trên tàu để thu thập tín hiệu liên lạc quân sự tại nhiều khu vực.

Theo các quan chức này, COSCO đã duy trì quan hệ hợp tác kéo dài nhiều thập niên với chính phủ Trung Quốc trong hoạt động thu thập thông tin.

Tàu chở hàng của hãng vận tải Trung Quốc COSCO neo tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mạng lưới tàu biển rộng khắp của COSCO được cho là giúp Bắc Kinh thu thập tín hiệu liên lạc từ tàu thuyền và máy bay hoạt động tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á. Một quan chức cho biết các thiết bị này nhằm tìm hiểu công nghệ liên lạc quân sự cũng như những bước phát triển mới trong lĩnh vực mã hóa.

Hoạt động trên còn được cho là giúp Trung Quốc theo dõi những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại và hoạt động quân sự. Thông tin thu được có thể được Bắc Kinh sử dụng để tăng cường năng lực trinh sát trên biển, cảnh báo sớm về mục tiêu quân sự nước ngoài và củng cố vị thế trong các tranh chấp lãnh thổ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ.