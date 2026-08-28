Xã Ya Hội hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Dự lễ bế mạc có ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự bế mạc diễn tập tác chiến xã Ya Hội trong khu vực phòng thủ năm 2026. Ảnh: N.T

Cuộc diễn tập tác chiến xã Ya Hội trong khu vực phòng thủ năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Công tác chuẩn bị được xã Ya Hội triển khai nghiêm túc; hệ thống văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất và các phương án phục vụ diễn tập được chuẩn bị đầy đủ. Quá trình thực hành bảo đảm đúng trình tự, sát tình huống, thể hiện khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các lực lượng.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xã Ya Hội nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; chú trọng huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng xử trí các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương, tặng quà các lực lượng tham gia thực binh. Ảnh: N.T



Thông qua diễn tập lần này, cấp ủy, chính quyền địa phương có thêm cơ sở đánh giá khả năng vận hành cơ chế khu vực phòng thủ và nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương, tặng quà các lực lượng tham gia thực binh. Chủ tịch UBND xã Ya Hội tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã Ya Hội năm 2026.