Gia Lai: Khen thưởng 3 tập thể trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11

Theo đó, 3 tập thể được khen thưởng gồm: Cộng đồng Hướng dẫn viên du lịch Gia Lai, Cộng đồng du lịch Nhơn Lý và Cộng đồng du lịch Nhơn Hải.
Trong đợt lũ vừa qua, các cộng đồng du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân gặp khó khăn.
Đặc biệt, nhiều người dân làng biển đã không ngại hiểm nguy lao vào tâm lũ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng như những “phao cứu sinh” đưa đồng bào thoát khỏi vùng nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Việc khen thưởng nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và nghĩa cử nhân văn của lực lượng làm du lịch; đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành du lịch cộng đồng Gia Lai.