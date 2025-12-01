Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khen thưởng 3 tập thể trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11-2025.

Theo đó, 3 tập thể được khen thưởng gồm: Cộng đồng Hướng dẫn viên du lịch Gia Lai, Cộng đồng du lịch Nhơn Lý và Cộng đồng du lịch Nhơn Hải.

du-lich-gia-lai.jpg
Các thành viên trong Cộng đồng du lịch Nhơn Hải phối hợp cùng lực lượng Công an đưa người dân thoát khỏi vùng lũ đến nơi an toàn. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đợt lũ vừa qua, các cộng đồng du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân gặp khó khăn.

Đặc biệt, nhiều người dân làng biển đã không ngại hiểm nguy lao vào tâm lũ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng như những “phao cứu sinh” đưa đồng bào thoát khỏi vùng nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Việc khen thưởng nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và nghĩa cử nhân văn của lực lượng làm du lịch; đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành du lịch cộng đồng Gia Lai.

Cán bộ y tế khử khuẩn giếng nước bằng Cloramin B.

Gia Lai: Ngành Y tế vào cuộc chăm sóc sức khỏe người dân sau lũ

(GLO)- Sau đợt lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng trên diện rộng, ngành Y tế Gia Lai huy động tối đa lực lượng, trang-thiết bị và hóa chất để triển khai vệ sinh môi trường, xử lý nước, thu gom rác thải và khử khuẩn, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

Đời sống

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Đời sống

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đời sống

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Đời sống

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Sau khi vớt được anh Trọng và tiến hành sơ cấp cứu, ông Điệp đưa anh về nhà chăm sóc.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

Xã hội

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

Đời sống

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

null