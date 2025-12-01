Gia Lai: Khen thưởng 3 tập thể trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11

(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân đợt lũ tháng 11-2025.

Theo đó, 3 tập thể được khen thưởng gồm: Cộng đồng Hướng dẫn viên du lịch Gia Lai, Cộng đồng du lịch Nhơn Lý và Cộng đồng du lịch Nhơn Hải.

Các thành viên trong Cộng đồng du lịch Nhơn Hải phối hợp cùng lực lượng Công an đưa người dân thoát khỏi vùng lũ đến nơi an toàn. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đợt lũ vừa qua, các cộng đồng du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân gặp khó khăn.

Đặc biệt, nhiều người dân làng biển đã không ngại hiểm nguy lao vào tâm lũ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng như những “phao cứu sinh” đưa đồng bào thoát khỏi vùng nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Việc khen thưởng nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và nghĩa cử nhân văn của lực lượng làm du lịch; đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành du lịch cộng đồng Gia Lai.