Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Khi nào thí sinh Chuyên Tuyên Quang biết điểm trúng tuyển đại học?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay, 122 trường đại học và Bộ GD&ĐT tổ chức lọc ảo nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đại học của các thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo quy trình của Bộ GD&ĐT, từ hôm nay, 21/8 đến 9h00 ngày 22/8, cơ sở đào tạo giáo dục đại học thực hiện xét tuyển theo quy trình như đã thực hiện đối với lần xét tuyển đầu tiên.

Cơ sở đào tạo thực hiện xét tuyển cho thí sinh, đối chiếu trực tiếp với điểm trúng tuyển đã công bố của đúng các ngành/trường thí sinh đã đăng ký xét tuyển.

Các trường trong nhóm xét tuyển phía Bắc liên hệ với Đại học Bách khoa Hà Nội để phối hợp thực hiện.

Bộ GD&ĐT lưu ý, cơ sở đào tạo phải sử dụng các dữ liệu hợp lệ khác của thí sinh để xét tuyển cho thí sinh theo các phương thức tuyển sinh trong thông báo tuyển sinh.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2. Ảnh: Đức Anh
Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2. Ảnh: Đức Anh

Từ 9h00 - 14h00 ngày 22/8, cơ sở đào tạo nhập kết quả xét tuyển dự kiến lần 7 (chỉ của các thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang) lên Hệ thống để Bộ GD&ĐT có dữ liệu xét tuyển của các cơ sở đào tạo. Chậm nhất ngày 23/8, thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang có kết quả trúng tuyển đại học năm 2026.

Việc công bố kết quả và thông báo nhập học cho thí sinh phải được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn tất thủ tục theo quy định. Đối với các khó khăn hoặc vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị cần lập tức báo cáo về Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Theo ghi nhận, có 122 đại học, học viện, trường đại học trên cả nước có thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng kí xét tuyển. Trong đó, một số trường tốp đầu có số lượng thí sinh Chuyên đăng kí lớn như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Y Hà Nội, Học viện Tài chính, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)…

Theo Nghiêm Huê (TPO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, sinh viên dùng ChatGPT làm bài thế nào để không vi phạm?

Từ 15-8, sinh viên dùng ChatGPT làm bài thế nào để không vi phạm?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 15-8, quy định mới về ứng dụng AI trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chính thức có hiệu lực. Sinh viên có thể sử dụng ChatGPT và các công cụ AI để hỗ trợ học tập nhưng phải bảo đảm liêm chính học thuật, không dùng AI để gian lận, đạo văn hoặc làm sai lệch kết quả học tập.

Gia Lai sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

Gia Lai tạo đồng thuận trong sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

Tin tức

(GLO)- Chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập đang nhận được sự quan tâm, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giáo viên và toàn xã hội. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, việc tinh gọn đầu mối, sắp xếp lại đội ngũ ngành giáo dục được kỳ vọng tạo nền tảng nâng cao chất lượng dạy và học.

Gia Lai: Học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 24-8

Gia Lai: Học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 24-8

Tin tức

(GLO)- Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 3349/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh các lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường vào ngày 24-8, sớm hơn 1 tuần so với các khối lớp còn lại.

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, tại Trường Cao đẳng nghề số 21 (Bộ Quốc phòng) thuộc phường Thống Nhất, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết các chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Giáo dục

Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc. Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn được phân công trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hủy kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, thi lại tất cả các môn

Hủy kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, thi lại tất cả các môn

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-8, tại cuộc họp báo công bố phương án xử lý vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết đã quyết định hủy toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 328 thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại tất cả môn thi, dự kiến ngày 14 và 15-8.

null