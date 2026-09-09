Trung vệ cao 1m80 của HAGL được triệu tập lên đội tuyển U16 Quốc gia

(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, 1 trung vệ có chiều cao 1m80 của đội bóng đã được triệu tập lên đội tuyển U16 Việt Nam.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có công văn gửi HAGL về việc triệu tập trung vệ Lê Minh Hoàng lên đội tuyển U16 Quốc gia.

Lê Minh Hoàng (phải) đang thi đấu trong màu áo U16 LPBank HAGL. Ảnh: Hoàng Tùng

Minh Hoàng sinh năm 2010 và hiện có chiều cao ấn tượng 1m80. Minh Hoàng hiện đang khoác áo số 17 thi đấu cho U16 LPBank HAGL tại Giải bóng đá vô địch U16 quốc gia - Trường Tươi Cup 2026.

Được biết, đội tuyển U16 Việt Nam dự kiến sẽ tranh tài tại Giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc với các đội bóng U16 Trung Quốc, U16 Australia và U16 Kyrgyzstan vào cuối tháng 9-2026.

Lê Minh Hoàng đã có chiều cao 1m80 ở tuổi 16. Ảnh: Hoàng Tùng

Đây cũng là đợt tập trung quan trọng nhằm tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho đội tuyển U17 Việt Nam tranh tài ở FIFA U17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12.