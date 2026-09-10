3 cầu thủ HAGL được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U16 Quốc gia

(GLO)- Sau sự góp mặt của trung vệ Lê Minh Hoàng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục có 3 cái tên được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U16 Quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn gửi HAGL về việc tập trung vận động viên đội tuyển bóng đá U16 nam Quốc gia đợt 1 năm 2026.

3 cầu thủ của U16 LPBank HAGL được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U16 Quốc gia. Ảnh: Hoàng Tùng

Theo đó, VFF đã triệu tập bổ sung 3 cầu thủ của HAGL gồm: Nguyễn Nhật Tường, Nguyễn Mạnh Nguyên và Đào Tuấn Sáng. Cả 3 cầu thủ trên đều đang thi đấu cho U16 LPBank HAGL tại Giải bóng đá vô địch U16 quốc gia - Trường Tươi Cup 2026.

Trong số này, Sáng là đội trưởng của U16 LPBank HAGL chơi ở vị trí tiền vệ, Tường chơi ở vị trí thủ môn và Nguyên chơi ở vị trí trung vệ.

Nguyễn Mạnh Nguyên giữ vai trò trung vệ của U16 LPBank HAGL. Ảnh: Hoàng Tùng

Đợt tập trung của đội tuyển U16 Việt Nam sẽ kéo dài từ ngày 15-9 đến 1-10. Trong khoảng thời gian này, toàn đội có chuyến tập huấn tại Trung Quốc để tham gia giải giao hữu quốc tế với sự tham gia của U16 Trung Quốc, U16 Australia và U16 Kyrgyzstan.