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Xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026

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HÀ ĐỨC THÀNH
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(GLO)- Ngày 15-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cơ sở 2 (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026 với chủ đề “Chúng tôi là chiến sĩ”. Tham gia chương trình có 122 học viên.

Chương trình được tổ chức tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Trong thời gian 10 ngày, các “chiến sĩ nhí” sẽ được trải nghiệm môi trường quân đội, tham gia các nội dung huấn luyện, rèn luyện kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự lập và khả năng thích nghi với tập thể.

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Lễ xuất quân học kỳ trong quân đội năm 2026.

Thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và trải nghiệm thực tế, chương trình góp phần giúp các em thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực, hình thành lối sống trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, đây cũng là môi trường thuận lợi để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục, định hướng và phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên.

“Học kỳ trong quân đội” là chương trình giáo dục đặc biệt dành cho thanh thiếu niên, kết hợp giữa huấn luyện quân sự và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Qua đó, các em được trang bị những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, phát triển tư duy tích cực, nâng cao nhận thức về giá trị cuộc sống, tình cảm gia đình và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đây là mô hình giáo dục nhân cách hiệu quả, góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tác phong nề nếp, thể lực, tinh thần tự lập và ý thức đồng đội; đồng thời bồi đắp lòng yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

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