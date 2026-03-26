Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.

Lần đầu "chạm" vào hương hoa cà phê

Sinh ra và lớn lên tại Corsica - quê hương của Napoleon Bonaparte, ông Joel Etienne Piere Duclos-D’Ondatz vốn đã quen thuộc với nhiều loài hoa đặc trưng của vùng Địa Trung Hải.

Không xa Corsica là Grasse - miền đất nổi tiếng thế giới với nghề sản xuất nước hoa, nơi những cánh đồng hoa oải hương, hoa hồng hay hoa nhài với mùi hương tinh tế và quyến rũ.

Thế nhưng, khi đặt chân tới Gia Lai, một mùi hương khác lạ khiến ông Joel thực sự bất ngờ. “Trước khi đến Gia Lai, tôi chưa từng biết đến hương hoa cà phê. Khi lần đầu ngắm và ngửi mùi hương này, tôi thật sự bất ngờ, bởi rất tinh tế, nhẹ nhàng và dễ chịu” - ông Joel chia sẻ.

Ông Joel bên một góc vườn cà phê đang nở hoa trắng muốt. Ảnh: NVCC

Ở Gia Lai, hoa cà phê thường nở thành 2 đợt, kéo dài từ tháng 2 đến cuối tháng 4, trong đó tháng 3 là thời điểm đẹp nhất. Những triền cà phê phủ trắng hoa, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp không gian.

Với người dân địa phương, đó là mùi hương quen thuộc của mùa vụ. Nhưng với du khách đến từ các nước, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ông Joel kể, có những buổi sáng đi dạo dọc con đường nhỏ giữa các rẫy cà phê, không khí se lạnh của cao nguyên, hương hoa cà phê phảng phất trong gió, mang lại cho ông cảm giác vô cùng dễ chịu.

Theo ông, mùi hương ấy có chiều sâu rất riêng. “Tôi nghĩ rằng với hương thơm đặc biệt này, hoàn toàn có thể phát triển thành tinh dầu hoặc nước hoa từ hoa cà phê” - ông nói.

Ông Joel nghe giới thiệu về mật ong hoa cà phê. Ảnh: Xuân Trang

Không chỉ ấn tượng với hương hoa, ông Joel còn rất thích thú khi lần đầu thưởng thức mật ong hoa cà phê - một sản vật quen thuộc của vùng đất Gia Lai.

Ở Corsica, con trai ông cũng nuôi ong và sản xuất mật ong từ hoa dẻ rừng. Vì vậy, khi nếm thử mật ong hoa cà phê ở Gia Lai, ông nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. “Mật ong hoa cà phê rất tuyệt vời. Hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh và không quá gắt” - ông nhận xét.

Trót yêu những điều bình dị

Không chỉ có hương hoa cà phê, điều khiến ông Joel ấn tượng khi sống ở Gia Lai còn bởi bầu không khí trong lành và nhịp sống dễ chịu của vùng cao nguyên.

Trước khi đến đây, ông từng sống gần 10 năm tại TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, ông cảm nhận sự khác biệt rất rõ giữa một đô thị lớn và vùng đất cao nguyên nắng gió.

“Ở những thành phố lớn, bạn hiếm khi cảm nhận được mùi hương của cây cối hay hoa cỏ. Nhưng ở Gia Lai thì khác. Nơi đây có rừng thông, có hoa cà phê. Thậm chí, bạn có thể cảm nhận hương thơm của thiên nhiên trong không khí” - ông chia sẻ.

Ông Joel cũng rất thích thưởng thức cà phê Gia Lai. Ảnh: Xuân Trang

Với ông Joel, những trải nghiệm giản dị như dạo bộ dưới hàng thông, hít thở bầu không khí mát lành của cao nguyên hay tận hưởng những đêm mát mẻ không cần điều hòa là điều rất đáng quý.

Ông hồ hởi khoe: “Ở TP. Hồ Chí Minh, tôi phải bật máy điều hòa gần như cả ngày vì nóng. Nhưng ở Gia Lai, nhiều đêm tôi ngủ rất ngon mà không cần máy lạnh. Không khí ở đây thật sự dễ chịu”.

Những điều giản dị ấy đã "lưu trú" và tạo nên sức hút rất riêng của Gia Lai trong lòng vị khách người Pháp. Để rồi, chúng đã níu chân ông ở lại lâu hơn với vùng đất này, để có thể trọn vẹn tận hưởng và trải nghiệm.