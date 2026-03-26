Điểm đến Gia Lai

Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

XUÂN TRANG
(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.

Lần đầu "chạm" vào hương hoa cà phê

Sinh ra và lớn lên tại Corsica - quê hương của Napoleon Bonaparte, ông Joel Etienne Piere Duclos-D’Ondatz vốn đã quen thuộc với nhiều loài hoa đặc trưng của vùng Địa Trung Hải.

Không xa Corsica là Grasse - miền đất nổi tiếng thế giới với nghề sản xuất nước hoa, nơi những cánh đồng hoa oải hương, hoa hồng hay hoa nhài với mùi hương tinh tế và quyến rũ.

Thế nhưng, khi đặt chân tới Gia Lai, một mùi hương khác lạ khiến ông Joel thực sự bất ngờ. “Trước khi đến Gia Lai, tôi chưa từng biết đến hương hoa cà phê. Khi lần đầu ngắm và ngửi mùi hương này, tôi thật sự bất ngờ, bởi rất tinh tế, nhẹ nhàng và dễ chịu” - ông Joel chia sẻ.

a7fdf5a4-ff4d-4800-bd92-e6c6c635e1cb.jpg
Ông Joel bên một góc vườn cà phê đang nở hoa trắng muốt. Ảnh: NVCC

Ở Gia Lai, hoa cà phê thường nở thành 2 đợt, kéo dài từ tháng 2 đến cuối tháng 4, trong đó tháng 3 là thời điểm đẹp nhất. Những triền cà phê phủ trắng hoa, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp không gian.

Với người dân địa phương, đó là mùi hương quen thuộc của mùa vụ. Nhưng với du khách đến từ các nước, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ông Joel kể, có những buổi sáng đi dạo dọc con đường nhỏ giữa các rẫy cà phê, không khí se lạnh của cao nguyên, hương hoa cà phê phảng phất trong gió, mang lại cho ông cảm giác vô cùng dễ chịu.

Theo ông, mùi hương ấy có chiều sâu rất riêng. “Tôi nghĩ rằng với hương thơm đặc biệt này, hoàn toàn có thể phát triển thành tinh dầu hoặc nước hoa từ hoa cà phê” - ông nói.

cafe-mua-hoa00-12-55-14still005.jpg
Ông Joel nghe giới thiệu về mật ong hoa cà phê. Ảnh: Xuân Trang

Không chỉ ấn tượng với hương hoa, ông Joel còn rất thích thú khi lần đầu thưởng thức mật ong hoa cà phê - một sản vật quen thuộc của vùng đất Gia Lai.

Ở Corsica, con trai ông cũng nuôi ong và sản xuất mật ong từ hoa dẻ rừng. Vì vậy, khi nếm thử mật ong hoa cà phê ở Gia Lai, ông nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. “Mật ong hoa cà phê rất tuyệt vời. Hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh và không quá gắt” - ông nhận xét.

Trót yêu những điều bình dị

Không chỉ có hương hoa cà phê, điều khiến ông Joel ấn tượng khi sống ở Gia Lai còn bởi bầu không khí trong lành và nhịp sống dễ chịu của vùng cao nguyên.

Trước khi đến đây, ông từng sống gần 10 năm tại TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, ông cảm nhận sự khác biệt rất rõ giữa một đô thị lớn và vùng đất cao nguyên nắng gió.

“Ở những thành phố lớn, bạn hiếm khi cảm nhận được mùi hương của cây cối hay hoa cỏ. Nhưng ở Gia Lai thì khác. Nơi đây có rừng thông, có hoa cà phê. Thậm chí, bạn có thể cảm nhận hương thơm của thiên nhiên trong không khí” - ông chia sẻ.

cafe-mua-hoa00-23-16-09still002.jpg
Ông Joel cũng rất thích thưởng thức cà phê Gia Lai. Ảnh: Xuân Trang

Với ông Joel, những trải nghiệm giản dị như dạo bộ dưới hàng thông, hít thở bầu không khí mát lành của cao nguyên hay tận hưởng những đêm mát mẻ không cần điều hòa là điều rất đáng quý.

Ông hồ hởi khoe: “Ở TP. Hồ Chí Minh, tôi phải bật máy điều hòa gần như cả ngày vì nóng. Nhưng ở Gia Lai, nhiều đêm tôi ngủ rất ngon mà không cần máy lạnh. Không khí ở đây thật sự dễ chịu”.

Những điều giản dị ấy đã "lưu trú" và tạo nên sức hút rất riêng của Gia Lai trong lòng vị khách người Pháp. Để rồi, chúng đã níu chân ông ở lại lâu hơn với vùng đất này, để có thể trọn vẹn tận hưởng và trải nghiệm.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

Chuyển động Tết

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Du xuân

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.