Ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc ra mắt Dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm”

(GLO)- Tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, ca sĩ - nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc tổ chức buổi ra mắt Dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm”.

Phần 1 của dự án mang chủ đề “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ”, mở đầu cho hành trình âm nhạc khám phá vẻ đẹp văn hóa các vùng miền trên dải đất hình chữ S.



“Việt Nam mình đẹp lắm” được xây dựng gồm 7 phần, tương ứng với 7 vùng văn hóa: Đông Bắc - Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Dự án do ca sĩ - nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc khởi xướng, sáng tác, với sự đồng hành của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như: Bạch Lan, Phương Nhung, Như Hải Yến, Tánh Linh, Hải Hậu, Chí Kiên.

Ở phần 1, “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ” được thực hiện tại quê hương Gia Lai, gồm 5 MV: “Trở về”, “Bình Định quê mình”, “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ”, “Hương sắc Gia Lai”, “Về Gia Lai”. Mỗi ca khúc là một lát cắt giàu cảm xúc, khắc họa chiều sâu văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất.

Trong đó, “Trở về” là dòng cảm xúc bồi hồi của người con xa xứ khi quay lại nơi chôn nhau cắt rốn, gợi nhắc ký ức thân thương với lời ru của mẹ, giọng nói của bà và mái nhà xưa.

Ca khúc “Bình Định quê mình” mở ra bức tranh âm nhạc đầy tự hào về quê hương, đưa người nghe qua các địa danh nổi tiếng như: Bảo tàng Quang Trung, đầm Thị Nại, Cù Lao Xanh cùng những làng nghề và đặc sản.

Trong khi đó, ca khúc “Hương sắc Gia Lai” giới thiệu nét đặc trưng ẩm thực và văn hóa của vùng đất Gia Lai với những món ăn đặc sắc như: phở hai tô, cơm lam gà nướng, muối kiến vàng… Ca khúc “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ” thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ). Còn ca khúc “Về Gia Lai” là lời mời gọi du khách đến với vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh”, nơi hội tụ vẻ đẹp của rừng và biển.

Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm” được tác giả khéo léo biến tấu chất liệu văn hóa dân gian, tạo nên sự hài hòa giữa hơi thở đương đại và giá trị truyền thống.

Dự án được phát hành trên các nền tảng số như Facebook “Việt Nam mình đẹp lắm” và kênh YouTube Lưu Minh Quang Ngọc, hướng tới lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua âm nhạc.

Ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (tên thật Lê Minh Trung, sinh năm 1987, phường Quy Nhơn Bắc) từng theo học Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Anh ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng như: giải vàng cuộc thi Tiếng hát sinh viên các trường chuyên nghiệp toàn quốc, hai lần đạt giải “Bài hát của tháng” tại chương trình “Bài hát Việt” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức...

Anh cũng là tác giả của nhiều ca khúc như: “Cội nguồn”, “Tôi đi giữa bầu trời Tổ quốc”, “Bà ơi”, “Chỉ có thể là mẹ”, “Tiếng ru trên đường phố”, “Ngày mới quen”, “Lóng lánh”…

Sau phần 1, ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc sẽ tiếp tục triển khai 6 phần còn lại của dự án, hoàn thiện hành trình âm nhạc xuyên suốt các vùng miền, góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng.