Ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc ra mắt Dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm”

PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, ca sĩ - nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc tổ chức buổi ra mắt Dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm”.

cac-dai-bieu-tham-du-buoi-ra-mat-du-an.jpg
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm”. Ảnh: P.L

Phần 1 của dự án mang chủ đề “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ”, mở đầu cho hành trình âm nhạc khám phá vẻ đẹp văn hóa các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

“Việt Nam mình đẹp lắm” được xây dựng gồm 7 phần, tương ứng với 7 vùng văn hóa: Đông Bắc - Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Dự án do ca sĩ - nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc khởi xướng, sáng tác, với sự đồng hành của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như: Bạch Lan, Phương Nhung, Như Hải Yến, Tánh Linh, Hải Hậu, Chí Kiên.

ca-si-luu-minh-quang-ngoc-bia-trai-giao-luu-tai-buoi-ra-mat-du-an.jpg
Ca sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (bìa trái) giao lưu với khán giả tại buổi ra mắt dự án âm nhạc. Ảnh: P.L

Ở phần 1, “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ” được thực hiện tại quê hương Gia Lai, gồm 5 MV: “Trở về”, “Bình Định quê mình”, “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ”, “Hương sắc Gia Lai”, “Về Gia Lai”. Mỗi ca khúc là một lát cắt giàu cảm xúc, khắc họa chiều sâu văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất.

Trong đó, “Trở về” là dòng cảm xúc bồi hồi của người con xa xứ khi quay lại nơi chôn nhau cắt rốn, gợi nhắc ký ức thân thương với lời ru của mẹ, giọng nói của bà và mái nhà xưa.

Ca khúc “Bình Định quê mình” mở ra bức tranh âm nhạc đầy tự hào về quê hương, đưa người nghe qua các địa danh nổi tiếng như: Bảo tàng Quang Trung, đầm Thị Nại, Cù Lao Xanh cùng những làng nghề và đặc sản.

Trong khi đó, ca khúc “Hương sắc Gia Lai” giới thiệu nét đặc trưng ẩm thực và văn hóa của vùng đất Gia Lai với những món ăn đặc sắc như: phở hai tô, cơm lam gà nướng, muối kiến vàng… Ca khúc “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ” thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ). Còn ca khúc “Về Gia Lai” là lời mời gọi du khách đến với vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh”, nơi hội tụ vẻ đẹp của rừng và biển.

ca-si-luu-minh-quang-ngoc-cung-cac-ca-si-dong-hanh-giao-luu-voi-khan-gia-tai-le-ra-mat-du-an.jpg
Ca sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (thứ 4 từ trái sang) cùng các ca sĩ đồng hành giao lưu với khán giả tại lễ ra mắt dự án âm nhạc. Ảnh: P.L

Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm” được tác giả khéo léo biến tấu chất liệu văn hóa dân gian, tạo nên sự hài hòa giữa hơi thở đương đại và giá trị truyền thống.

Dự án được phát hành trên các nền tảng số như Facebook “Việt Nam mình đẹp lắm” và kênh YouTube Lưu Minh Quang Ngọc, hướng tới lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua âm nhạc.

ca-si-luu-minh-quang-ngoc-bia-phai-cung-ca-si-phuong-nhung-bieu-dien-ca-khuc-viet-nam-minh-dep-lam-tai-le-ra-mat-du-an.jpg
Phần biểu diễn của ca sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (bìa phải) tại buổi ra mắt dự án âm nhạc. Ảnh: P.L

Ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (tên thật Lê Minh Trung, sinh năm 1987, phường Quy Nhơn Bắc) từng theo học Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Anh ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng như: giải vàng cuộc thi Tiếng hát sinh viên các trường chuyên nghiệp toàn quốc, hai lần đạt giải “Bài hát của tháng” tại chương trình “Bài hát Việt” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức...

Anh cũng là tác giả của nhiều ca khúc như: “Cội nguồn”, “Tôi đi giữa bầu trời Tổ quốc”, “Bà ơi”, “Chỉ có thể là mẹ”, “Tiếng ru trên đường phố”, “Ngày mới quen”, “Lóng lánh”…

mot-canh-quay-trong-mv-cua-ca-si.jpg
Một cảnh quay trong Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm” của ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc. Ảnh: ĐVCC

Sau phần 1, ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc sẽ tiếp tục triển khai 6 phần còn lại của dự án, hoàn thiện hành trình âm nhạc xuyên suốt các vùng miền, góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Làng Kép 1 tổ chức ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Sáng 22-3, tại khuôn viên nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai rộng cửa đón khách Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

null