Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Chương trình thu hút hơn 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực phù hợp lứa tuổi. Đặc biệt, hoạt động đọc sách tập thể được tổ chức tại sân trường theo từng lớp, góp phần hình thành thói quen đọc và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia chương trình. Ảnh: Bá Bính

Cùng với đó, các khối lớp tham gia trưng bày, xếp mô hình sách theo các chủ đề như lịch sử, thiếu nhi, kỹ năng sống… với hình thức phong phú, sáng tạo.

Nội dung tuyên truyền Luật Trẻ em cũng được lồng ghép thông qua các trò chơi tương tác, giúp học sinh nắm bắt những quy định cơ bản về quyền và bổn phận của trẻ em; nâng cao nhận thức trong phòng tránh bạo lực, xâm hại và ứng xử an toàn trên môi trường mạng.

Công tác tuyên truyền phòng - chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, được triển khai sinh động với các tình huống giả định. Giáo viên giáo dục thể chất đặt câu hỏi tình huống, hướng dẫn học sinh cách xử lý khi gặp người bị nạn dưới nước, thực hành kỹ năng kêu cứu và hỗ trợ cứu nạn phù hợp; qua đó giúp các em ghi nhớ và vận dụng trong thực tế.

Các em học sinh tham gia đọc sách. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức hoạt động nhận sách, góp phần lan tỏa thói quen đọc trong học sinh.