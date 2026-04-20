Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Chương trình thu hút hơn 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực phù hợp lứa tuổi. Đặc biệt, hoạt động đọc sách tập thể được tổ chức tại sân trường theo từng lớp, góp phần hình thành thói quen đọc và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia chương trình. Ảnh: Bá Bính

Cùng với đó, các khối lớp tham gia trưng bày, xếp mô hình sách theo các chủ đề như lịch sử, thiếu nhi, kỹ năng sống… với hình thức phong phú, sáng tạo.

Nội dung tuyên truyền Luật Trẻ em cũng được lồng ghép thông qua các trò chơi tương tác, giúp học sinh nắm bắt những quy định cơ bản về quyền và bổn phận của trẻ em; nâng cao nhận thức trong phòng tránh bạo lực, xâm hại và ứng xử an toàn trên môi trường mạng.

Công tác tuyên truyền phòng - chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, được triển khai sinh động với các tình huống giả định. Giáo viên giáo dục thể chất đặt câu hỏi tình huống, hướng dẫn học sinh cách xử lý khi gặp người bị nạn dưới nước, thực hành kỹ năng kêu cứu và hỗ trợ cứu nạn phù hợp; qua đó giúp các em ghi nhớ và vận dụng trong thực tế.

Các em học sinh tham gia đọc sách. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức hoạt động nhận sách, góp phần lan tỏa thói quen đọc trong học sinh.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029

Giáo dục

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tin tức

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

