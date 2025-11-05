Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, bảo đảm an toàn các công trình năng lượng

(GLO)- Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 2063/SCT-QLNL về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ, yêu cầu các đơn vị trong lĩnh vực năng lượng triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo mức cao nhất an toàn về người và tài sản.

dien.jpg
Các chủ đầu tư công trình năng lượng triển khai công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện trong mùa mưa bão. Ảnh: Vũ Thảo

Sở Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai, Đội Truyền tải điện Gia Lai và các chủ đầu tư công trình năng lượng trên địa bàn tăng cường công tác trực ban phòng-chống thiên tai; thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo bão, diễn biến đường đi của bão Kalmaegi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải chuyển ngay từ ứng phó theo dự báo thông thường sang mức ứng phó cao hơn một cấp; sẵn sàng cho mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.

Huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, vật tư thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ” để kịp thời xử lý, ứng phó với diễn biến của bão, đảm bảo mức cao nhất an toàn về người và tài sản; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó phòng-chống thiên tai.

Các chủ đập, hồ chứa thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Khẩn trương triển khai phương án ứng phó phòng-chống thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt, phương án đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du hồ chứa; cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực hạ du khi xả lũ, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Đối với các hồ chứa có tràn xả lũ tự do, tổ chức theo dõi chặt chẽ, thông báo dự kiến thời gian mực nước qua tràn đến các địa phương, người dân vùng hạ du, các đơn vị có liên quan để chủ động ứng phó.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, cung cấp số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định; rà soát hệ thống thông tin cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi xả lũ, đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi tình huống thiên tai xảy ra; giữ thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.

trang-trai-phong-dien-hbre-chu-prong-co-cong-suat-50-mw-gom-12-tua-bin-gio-anh-vt.jpg
Sở Công Thương yêu cầu các chủ đầu tư công trình điện gió khẩn trương triển khai các phương án nhằm bảo đảm an toàn cho người, công trình và thiết bị. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với chủ đầu tư công trình điện gió, điện mặt trời, Sở Công Thương yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án phòng-chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho người, công trình và thiết bị; rà soát, gia cố chống trượt phần mái taluy, chống sạt lở đối với các công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão gây ra; khơi thông hệ thống thoát nước công trình nhằm chống ngập gây hư hỏng thiết bị.

Đối với các công trình đang triển khai thi công, tạm dừng việc thi công, triển khai phương án di dời người, máy móc, vật tư, thiết bị về vị trí an toàn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đối với Công ty Điện lực Gia Lai và Đội Truyền tải điện Gia Lai, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Kalmaegi từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng-chống thiên tai tại đơn vị và công trình điện lực thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo an toàn cung cấp điện trong mùa mưa bão ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện lực và sẵn sàng, nhanh chóng khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố xảy ra, đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân.

Ngoài ra, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, các khu vực cây cối trong và ngoài hành lang có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình để phối hợp với chủ sở hữu công trình, chính quyền địa phương chặt tỉa nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn theo cấp điện áp.

Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với hệ thống lưới điện thuộc địa bàn quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng điện.

