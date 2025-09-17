Lan tỏa nghĩa tình ở xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.

Từ những ngôi nhà Ðại đoàn kết khang trang đến những món quà sinh kế thiết thực được trao tặng, người dân xã đảo yên tâm an cư và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những ngày đầu tháng 3-2025, niềm vui tràn ngập ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Hường (80 tuổi, thôn Tây, xã Nhơn Châu). Sau nhiều tháng thi công, ngôi nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành và được bàn giao cho bà.

Bà Nguyễn Thị Hường vui mừng ngày được nhận nhà mới. Ảnh: Hải Yến

Trước đây, bà Hường sống đơn độc trong căn nhà cũ xuống cấp, mỗi khi mưa gió lại phập phồng lo lắng vì thấm dột. Nhờ được hỗ trợ hơn 113 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” và Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát (xã Ia Hrung) cùng sự chung tay của chính quyền địa phương, căn nhà cấp 4 kiên cố rộng 70 m² đã được xây dựng với tổng kinh phí hơn 210 triệu đồng.

Bà Hường xúc động chia sẻ: “Ở tuổi này, tôi không dám nghĩ mình còn có được ngôi nhà mới. Nay có mái ấm vững chãi, tôi thấy ấm lòng và biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ”.

Bà Ngô Thị Hòa (thứ 4 từ trái sang) được hỗ trợ sửa chữa nhà. Ảnh: Hải Yến

Cùng ngày, bà Ngô Thị Hòa (thôn Tây), hộ cận nghèo, cũng được hỗ trợ hơn 41 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà dột nát. Căn nhà được tu sửa khang trang, an toàn, giúp bà yên tâm sống tuổi già. Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Nhờ (thôn Đông) được hỗ trợ 68 triệu đồng để xây dựng lại mái ấm.

Những ngôi nhà mới không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo ổn định chỗ ở mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, sự quan tâm của toàn xã hội dành cho người yếu thế.

Ông Trần Đình Khải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu - cho hay: “Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng UBND xã và các tổ chức thành viên đã vận động các tổ chức hỗ trợ kinh phí xây dựng 17 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và mái ấm tình thương cho 6 hộ nghèo, 5 cận nghèo, 4 hộ khó khăn, 2 gia đình chính sách.

Tổng số tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà là 1,164 tỷ đồng. Việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn động viên tinh thần rất lớn. Đây là nguồn động lực để người dân an tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ dừng lại ở việc lo chỗ ở, xã Nhơn Châu còn quan tâm hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các đoàn thể vận động trên 131 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” để trao vốn hỗ trợ làm ăn, tặng quà Tết, hỗ trợ học sinh khó khăn và giúp xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, có hộ được hỗ trợ vốn nuôi hải sản nhỏ lẻ, có hộ được giúp mua ngư lưới cụ để tiếp tục bám biển.

Nhờ sự hỗ trợ thiết thực, đến cuối năm 2024, xã Nhơn Châu không còn hộ nghèo, chỉ còn 8 hộ cận nghèo, chiếm 1,34%. Với những thành tích đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vinh dự là một trong các tập thể điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ I trong tháng 9 này.

Công tác chăm lo cho hộ nghèo ở Nhơn Châu không chỉ là sự giúp đỡ đơn lẻ mà đã trở thành phong trào có sức lan tỏa, được đông đảo tổ chức, cá nhân chung tay.

Ông Trần Đình Khải khẳng định: “Xã đảo Nhơn Châu còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của DN và tấm lòng của người dân, chúng tôi tin rằng không hộ nào bị bỏ lại phía sau. Mặt trận xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho người dân khó khăn”.

Chia sẻ về kết quả này, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - nhấn mạnh: “Điều đáng quý là tinh thần tương thân, tương ái đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, chúng tôi từng bước nâng cao đời sống cho bà con. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể vận động thêm nguồn lực, chăm lo tốt hơn cho các hộ còn khó khăn, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Những ngôi nhà khang trang, những mô hình hỗ trợ sinh kế bền vững và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị đã và đang tạo nên điểm tựa vững chắc cho người khó khăn ở xã Nhơn Châu.

Trên hòn đảo tiền tiêu này, tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” vẫn đang được lan tỏa, trở thành động lực để người dân vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.