Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Theo báo cáo của lãnh đạo các phường, đến thời điểm hiện tại các đơn vị đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di dời cũng như việc bố trí các khu trú bão đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Tại phường Quy Nhơn Tây, Đoàn đã kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập lụt tại khu phố 6, hiện có 17 hộ với 56 nhân khẩu thuộc diện phải di dời. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tích cực vận động, hỗ trợ một số hộ dân còn lại di chuyển đến nơi an toàn trong chiều nay.

quy-nhon-tay.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra một số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Ngô Sương

Tại phường Quy Nhơn Bắc, đoàn công tác kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, như tổ 2, khu phố 2, có 28 hộ với 97 nhân khẩu nằm trong diện di dời. Riêng khu phố 3 có 700 hộ dân với 2.062 nhân khẩu, trong đó gần 60 người đã đăng ký di dời đến khu trú bão của khu phố. Tại tổ 14, khu phố 14, có 621 hộ với 2.302 nhân khẩu, trong đó có 34 hộ với 113 nhân khẩu thuộc diện sơ tán do nguy cơ sạt lở núi Hòn Chà.

anh-2-quy-nhon-bac.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra thực tế tại gia đình bà Đỗ Thị Kim Lời (tổ 2, khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Ngô Sương

Tại phường Quy Nhơn Đông, Đoàn đã kiểm tra khu phố Hải Bắc có 267 nhân khẩu với 1.040 hộ, trong đó có 13 hộ, 33 nhân khẩu thuộc diện di dời. Ngoài ra, UBND phường phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Trạm Biên phòng Nhơn Hải huy động 20-30 người ứng trực, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện tại chỗ.

Các vị trí xung yếu như kè Nhơn Hải, Lý Hưng, Lý Lương, kè Sông Dinh, gành Hải Bắc, khu phố Lý Chánh đều được bố trí lực lượng trực và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã kiểm tra thực tế các khu trú bão của phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

anh-1-quy-nhon-dong.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) kiểm tra khu trú bão của khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Ngô Sương

Đánh giá sau kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền và các lực lượng tại chỗ trong công tác di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng chí yêu cầu hoàn thành di dời trong chiều tối 5-11, nhất là với các hộ có nhà tạm, nhà cấp 4, đưa người dân đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở khu phố... để đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ hộ di dời, báo cáo đầy đủ số lượng về UBND tỉnh; rà soát, theo dõi tình hình sạt lở, ngập lụt không để người dân quay lại nơi nguy hiểm khi chưa đảm bảo an toàn; đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, không để xảy ra thiếu đói, rét hoặc thiếu nơi ở tạm.

Các địa phương phải bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiểm soát người dân ra vào vùng nguy hiểm, đồng thời cắm biển cảnh báo, phong tỏa khu vực sạt lở và ngập lụt nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân.

