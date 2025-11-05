Xã Ia Sao vận động người dân ở chòi rẫy ven sông và trên núi trở về nhà tránh bão

(GLO)- Chiều 5-11, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) cho biết đang khẩn trương vận động người dân ở ven các con sông và trên núi nhanh chóng trở về nhà tránh bão.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình, UBND xã Ia Sao xác định có một số người dân trên địa bàn ở lại các chòi rẫy tạm bợ ven sông Ba, sông Bờ và núi Chư Jú… có nguy cơ ảnh hưởng bởi cơn bão số 13.

Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con, UBND xã cử lực lượng tìm mọi cách liên lạc, vận động người dân trở về nhà hoặc tìm đến những điểm kiên cố, an toàn trong chiều 5-11 để tránh bão. Cùng với đó, hướng dẫn người dân tại các thôn, buôn gia cố, chằng chống nhà cửa trước nguy cơ mưa to, gió lớn.

Ngoài ra, UBND xã cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xây dựng phương án, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ nhằm kịp thời xử lý tình huống sạt lở có thể gây chia cắt giao thông ở đèo Tô Na đoạn Km111-122 trên quốc lộ 25. Được biết, tối 30-10, tại khu vực này đã xảy ra sạt lở, song sau đó nhanh chóng được khắc phục.

Nhiều trang thiết bị đã được địa phương chuẩn bị cho công tác ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Ảnh: Hoàng Lan

Được biết, ngoài các phương tiện, trang thiết bị đã được cấp cho các lực lượng của xã, UBND xã đã huy động thêm một số xe công nông của người dân để chuẩn bị công tác ứng cứu nếu có tình huống xảy ra.

Trong sáng 5-11, các lực lượng của xã Ia Sao cũng đi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 như đèo Tô Na và các sông suối có khả năng xuất hiện lũ quét.