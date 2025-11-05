Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì họp triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)-Chiều 5-11, tại phường Bồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi làm việc với chính quyền các phường khu vực Hoài Nhơn (cũ) nhằm triển khai các phương án ứng phó bão Kalmaegi.

Để chủ động ứng phó bão Kalmaegi, các phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

z7191772567479-dce3ac935d09992d3a9f29337a04814a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác neo đậu tàu tại Cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Phi Long

Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động triển khai sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu và thành lập nhiều tổ hậu cần ngay tại cơ sở.

Chính quyền các phường chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.

Cùng với đó, các ngành chức năng của tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với các phường; xây dựng và kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai sát với tình hình thực tế để sẵn sàng triển khai các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

z7191931132195-0488e0437a5f37b7e528861e398ed209.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 13 tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để ứng phó với cơn bão số 13; mục tiêu then chốt là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

z7191772560062-4deadeddbc7feaffb8a8b9bc009644aa.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Khẩn trương di dời toàn bộ người dân tại các điểm nguy hiểm đến nơi an toàn, việc làm này phải thực hiện xong trước 11 giờ ngày 6-11. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm và bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền. Kêu gọi chủ tàu, thuyền trưởng di chuyển nhanh các tàu thuyền vào nơi tránh trú và bố trí neo đậu an toàn.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các phường rà soát lại toàn bộ vật tư, nhân lực, bố trí đầy đủ lực lượng trực, ứng trực tại các khu vực trọng yếu, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở.

z7191772559511-07be0e4d8b6fc6acb75eaf63418736c7.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai báo cáo công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và chính quyền các phường phòng chống bão Kalmaegi. Ảnh: Phi Long

Các nhà thầu thi công các công trình giao thông bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng chung tay cùng chính quyền các phường khu vực Hoài Nhơn phòng-chống thiên tai đạt hiệu quả cao nhất.

null