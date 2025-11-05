Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo 13 giờ ngày 6-11, bão số 13 cách Quy Nhơn khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam, gió cấp 14, giật cấp 17. 1 giờ ngày 7-11, bão gây ảnh hưởng trên đất liền ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk, gió cấp 12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 14h00, ngày 05/11/2025.

13 giờ ngày 7-11, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền, gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 8-11, bão suy yếu thành vùng áp thấp.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng biển ven biển sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ.

Từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Cảnh báo nguy cơ mưa tần suất lớn trong thời gian ngắn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.