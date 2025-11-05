Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy 2 phường đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn thời gian qua.

Đối với phường Pleiku, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 14-10-2025 đạt 202,644 tỷ đồng, bằng 238,6% kế hoạch tỉnh giao và bằng 249% Nghị quyết HĐND phường giao. Toàn phường hiện còn 6 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm thêm 2 hộ nghèo.

Tiến độ các dự án đầu tư công được quan tâm triển khai. Trong đó, 5 dự án theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 1-8-2025 của HĐND phường về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, với tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ đồng đang được thi công, đã giải ngân gần 1,2 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2025.

Đối với 6 dự án theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 9-8-2025 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp huyện đưa vào kế hoạch cấp xã, với tổng vốn 24,979 tỷ đồng, đã giải ngân 21,430 tỷ đồng, đạt 96,18% kế hoạch.

Công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án được tập trung chỉ đạo sát sao, đảm bảo tiến độ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku từ ngày 1-7 đến 30-10 đã tiếp nhận 13.236 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết và trả kết quả 12.743 hồ sơ, đang giải quyết 493 hồ sơ.

Việc xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm đẩy mạnh; nhiều chỉ số cải cách hành chính được duy trì và tiếp tục nâng lên. Công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tại phường Diên Hồng, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm 2025 đến nay đạt 245,6 tỷ đồng, bằng 422% kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, họp bàn để thống nhất chủ trương triển khai các dự án, quy hoạch trọng điểm phục vụ công tác quản lý đô thị và thu hút đầu tư. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là gần 127 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân gần 61 tỷ đồng, đạt 48%.

UBND phường đã giao Ban Quản lý phường tiếp nhận hồ sơ, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với danh mục 10 dự án đầu tư theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 25-9-2025 của UBND tỉnh, với tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng.

Phường đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Trường Chinh-Lê Thánh Tôn) cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và chuyển dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện. Hiện trên địa bàn phường còn 2 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Từ ngày 1-7 đến 28-10-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng đã tiếp nhận 4.852 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 4.600 hồ sơ.

Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận 3.105 hồ sơ ở lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh-chi nhánh Pleiku và 570 hồ sơ lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) nộp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

Chủ động ứng phó bão lũ, đảm bảo an toàn cho người dân

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành liên quan sớm xem xét, tháo gỡ.

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Tuấn Quang đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét, cho triển khai Dự án đường Trần Can (đã được HĐND tỉnh cho ý kiến tại Nghị quyết số 442/NQ-HĐND ngày 11-12-2024); đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Trường Chính trị tỉnh đến ngã tư Lâm nghiệp, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1063/QĐ-UBND ngày 2-12-2023).

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trung tâm thương mại, với dự kiến kinh phí 23,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2026, tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn về nguồn lực đầu tư phát triển.

Đồng thời, UBND tỉnh xem xét thu hồi Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22-9-2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận nhà đầu tư Dự án Xây dựng Suối Hội Phú (giai đoạn 3) đoạn từ khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng đến cầu Ia Sol; giao UBND phường thực hiện dự án để phát triển quỹ đất của phường, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

UBND phường cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao lại các quỹ đất đang quản lý trên địa bàn phường để UBND phường trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật. Việc này nhằm đảm bảo công tác phát triển quỹ đất và chủ động trong việc bố trí các khu tái định cư đúng thẩm quyền…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các địa phương đổi mới tư duy và cách làm, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc nhiều, cường độ cao nên cán bộ, công chức cần làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, công tác quy hoạch trung tâm đô thị của các phường phải đảm bảo tính hài hòa, hợp lý, dành quỹ đất phát triển cây xanh, không gian công cộng, góp phần tạo cảnh quan và điều kiện phát triển du lịch.

Các địa phương cũng cần thường xuyên kết nối, trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động rà soát, mạnh dạn đề xuất loại bỏ những nội dung quy hoạch bất hợp lý, tránh tình trạng quy hoạch treo gây cản trở phát triển và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế lưu ý, trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, các địa phương cần gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, năng động, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Công tác phòng-chống bão lũ là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, các địa phương cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Chỉ huy tiền phương; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Những hộ dân thuộc diện di dời phải được hỗ trợ kịp thời, ổn định nơi ở và sinh hoạt.

Ban Chỉ đạo phòng-chống thiên tai tại các phường thường xuyên phối hợp rà soát và đánh giá hiện trạng cây xanh trên địa bàn; chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế ra đường trong thời điểm bão đổ bộ; đồng thời, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt, điện chiếu sáng, các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Đối với các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng, chính quyền địa phương phải tổ chức lực lượng ứng trực, giúp đỡ người dân kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương rà soát, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa nhằm bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống. Ban Thường vụ các cấp phải phân công cán bộ phụ trách địa bàn, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng-chống thiên tai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 2 phường trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm ngay từ đầu, đảm bảo mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác tổ chức, cán bộ phải thường xuyên được kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý đối với các chức danh. Cấp ủy cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo, dân vận phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng xây dựng các mô hình tiêu biểu, đội ngũ nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc đối tượng, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm năng lực, thái độ phục vụ đáp ứng yêu cầu; đồng thời, phân loại, đánh giá các thủ tục hành chính, kịp thời khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku. Ảnh: P.D

Liên quan đến các dự án cụ thể trên địa bàn 2 phường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp đầy đủ các nội dung, chuyển UBND tỉnh xem xét, trả lời cụ thể.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng, có kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Sau buổi làm việc, 2 phường cần phối hợp rà soát tiến độ các dự án, xác định rõ vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm; Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường báo cáo về tỉnh để có hướng xử lý kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.