Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế là Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sau hợp nhất để triển khai một số nội dung hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2025.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về việc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các quyết định: ban hành danh sách thành viên Hội đồng; quy chế hoạt động của Hội đồng; thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phụ trách công tác Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Tư pháp Võ Anh Tuấn là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Như Ý, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Trọng Triêm.

Phiên họp đã cho ý kiến về các dự thảo: Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quý IV-2025 và Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Các thành viên Hội đồng cũng tập trung thảo luận, đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và công tác phối hợp PBGDPL như: bổ sung một số nhiệm vụ của Hội đồng; triển khai các đề án liên quan đến công tác PBGDPL; các nội dung về trợ giúp pháp lý…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có diện tích rộng thứ 2 cả nước, quy mô dân số đông, công tác tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý được xem rất quan trọng.

Vì vậy, cần có giải pháp đột phá và hướng mạnh về cơ sở nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, đặc biệt là các khu vực ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng phải chủ động tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật do cơ quan chủ trì, soạn thảo, tham mưu ban hành, cũng như các chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn người dân cách sử dụng công nghệ trong tiếp cận các văn bản pháp luật.

Ngoài ra, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, trợ giúp pháp lý. Cuối năm phải tiến hành tổng kết, đánh giá để rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cho thời gian tới.