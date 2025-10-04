Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Như Ý-Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: X.Đ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước đã tổ chức hơn 216 nghìn hoạt động PBGDPL trực tiếp, thu hút gần 24 triệu lượt người tham dự; gần 5 nghìn cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 2,2 triệu lượt dự thi; phát hành trên 16 triệu tài liệu PBGDPL.

Cả nước hiện có gần 2.500 báo cáo viên pháp luật Trung ương, hơn 7.700 báo cáo viên cấp tỉnh, trên 18 nghìn báo cáo viên cấp huyện và hơn 152 nghìn tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Tổng kinh phí thực hiện công tác PBGDPL 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Hội đồng Trung ương sẽ tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến PBGDPL và trợ giúp pháp lý; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025; đẩy mạnh truyền thông chính sách, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác này.

Đồng thời, Hội đồng chú trọng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Tại tỉnh Gia Lai, thực hiện Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL với 28 thành viên và ban hành quy chế hoạt động; thành lập Tổ thư ký giúp việc và triển khai đến 135 xã, phường.

Hiện Hội đồng đang chuẩn bị phiên họp đầu tiên để thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ; đồng thời gắn công tác PBGDPL với Nghị quyết số 66-NQ/TW; chú trọng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Trung ương chỉ đạo thống nhất mô hình Hội đồng cấp xã; bố trí kinh phí cho hoạt động và bồi dưỡng thành viên nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả, đồng bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: PBGDPL là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; đa dạng hóa hình thức PBGDPL; đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gắn tuyên truyền pháp luật với thực tiễn đời sống.