Kích hoạt hệ thống phòng-chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ

MỘC TRÀ MỘC TRÀ MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng qua (4-11), UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng-chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập.
