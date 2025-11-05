- Kích hoạt hệ thống phòng-chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng qua (4-11), UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng-chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập.