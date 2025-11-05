Tin nhanh đầu ngày:
- Kích hoạt hệ thống phòng-chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ
- Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão Kalmaegi đặt tại xã Phù Cát
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát các điểm du lịch tại phường Quy Nhơn Nam
- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho đặc sản địa phương trên môi trường trực tuyến
- Tập huấn kỹ năng hướng dẫn lái xe an toàn cho lực lượng Công an cấp xã
- Phát hiện 5.700 m2 rừng bị hủy hoại ở xã Uar
Nhịp sống hôm nay: Tăng sức mua tại Quy Nhơn trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ
Sống khỏe mỗi ngày: Khám phá loại ớt chứa vitamin C nhiều hơn cả cam, rất tốt cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Bão Kalmaegi vào Biển Đông, nguy cơ gây dông lốc trước khi đổ bộ đêm 6-11