Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I thể hiện khát vọng, mong muốn vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh

(GLO) - Đó là khẳng định của đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào sáng 1-10.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì họp báo.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp xã; công tác chuẩn bị nhân sự và nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cùng quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên tham dự Đại hội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến thông tin về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp xã; công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4-10-2025) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong đó, phiên chính thức diễn ra vào sáng 3-10.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội.

Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho 147.054 đảng viên toàn Đảng bộ, trong đó có 109 đại biểu nữ (24,22%) và 58 đại biểu là người dân tộc thiểu số (12,89%). Đại hội sẽ tập trung thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Thứ nhất là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thứ hai thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo chính trị Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”. Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản hoàn tất, đề án nhân sự được xây dựng chặt chẽ, đúng quy định.

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành liên quan đã trả lời cụ thể ý kiến của các cơ quan báo chí liên quan đến các nội dung: công tác tổ chức đại hội, công tác nhân sự, công tác phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Phóng viên Báo Tuổi Trẻ tại Gia Lai nêu ý kiến.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ trả lời các ý kiến của cơ quan báo chí.

Phát biểu thông tin thêm với các cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ đánh dấu mốc khởi đầu của một nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện khát vọng, mong muốn vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Thông qua Đại hội, tỉnh Gia Lai sẽ xác định các định hướng, chủ trương, chính sách lớn, với những giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm đem lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho nhân dân Gia Lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi họp báo.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đề ra 5 quan điểm phát triển. Thứ nhất là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Thứ hai là nhận diện sớm, phát huy nhanh mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển bứt phá và bền vững. Thứ ba là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thứ tư là tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Thứ năm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó, đặc biệt coi trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện về nội dung trọng tâm của Đại hội. Đặc biệt là làm rõ, đậm nét các điểm mới, đột phá trong văn kiện và khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, niềm tin trong xã hội. Đồng thời, chủ động phát hiện, phản ánh, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt trong quá trình thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.