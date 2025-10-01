Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

THẢO KHUY
(GLO)- Sáng 1-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Tham dự lễ khai trương có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo phóng viên báo chí Trung ương, địa phương.

khai-truong-trung-tam-bao-chi-6.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình khai trương Trung tâm Báo chí. Ảnh: Thảo Khuy

Trung tâm Báo chí được bố trí tại tiền sảnh khán đài 2 - Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (phía mặt đường Trường Chinh, phường Quy Nhơn) hoạt động từ ngày 1 đến 4-10-2025, với sự tham gia dự kiến của hơn 100 phóng viên.

khai-truong-trung-tam-bao-chi-5.jpg
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thảo Khuy

Trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, màn hình lớn, đường truyền internet tốc độ cao, cùng nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Không gian làm việc được bố trí khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên, biên tập viên đưa tin, phản ánh kịp thời, chính xác, sinh động các hoạt động của Đại hội.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo nhấn mạnh: Trung tâm Báo chí được thành lập nhằm đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp thuận lợi, chuyển tải thông tin về Đại hội một cách rộng rãi, chính xác, kịp thời đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh và đồng bào cả nước.

khai-truong-trung-tam-bao-chi-7.jpg
Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại chương trình khai trương. Ảnh: Thảo Khuy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển toàn diện của Gia Lai trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

