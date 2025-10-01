Bảo đảm an ninh, an toàn ở mức tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc; Gần 100 cơ sở kinh doanh ở phường Hội Phú ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Bàn giao và đưa vào sử dụng công trình kè chống sạt lở tại Ia Pa và Pờ Tó...