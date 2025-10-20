Lớp học tình thương ở làng Khôi

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Thầy Lê Văn Bình (SN 1982) là giảng viên Giáo dục thể chất của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai (phường Diên Hồng). Năm 2020, thầy được biệt phái về Trường THPT Pleime (xã Ia Pia) trong 2 năm rưỡi.

Thời gian này, thầy tiếp xúc với người dân làng Khôi (xã Ia Pia) và nhận thấy nhiều trẻ em quanh quẩn ở nhà, gia đình ít quan tâm việc học. Thầy đã kiên trì vận động, tặng quà, động viên các em đến lớp, cưu mang 4 em vào lớp 1. Khi thầy chuyển trường, các em này bỏ học, có em chỉ mới 15 tuổi đã lấy vợ.

lang-khoi.jpg
Lớp học thu hút nhiều em nhỏ làng Khôi. Ảnh: Chu Hằng

Hết thời gian biệt phái nhưng thầy Bình vẫn thường xuyên quay lại làng, đến từng nhà gõ cửa để gieo niềm tin con chữ cho trẻ em ở làng. Thầy liên lạc với làng để mượn nhà sinh hoạt cộng đồng mở lớp xóa mù chữ tại làng.

Anh Rơ Lan Nhí-Trưởng thôn Khôi-cho biết: “Làng có 116 hộ, trong đó 25 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Trước đây, nhiều trẻ em không có điều kiện đi học, có em bỏ học giữa chừng. Khi thầy Bình xin mở lớp xóa mù chữ, chúng tôi đã cùng thầy đi vận động từng gia đình cho con em trở lại lớp. Làng cũng dành nhà sinh hoạt cộng đồng làm phòng học, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để thầy Bình duy trì lớp học lâu dài”.

Đến tháng 9-2025, lớp học xóa mù chữ đầu tiên ở làng Khôi chính thức được mở. Lớp học diễn ra tối thứ Tư, thứ Sáu (từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút) và chiều Chủ nhật (từ 14-16 giờ), mỗi buổi có 2 giáo viên phụ trách.

lop-hoc-tinh-thuong.jpg
Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh. Ảnh: Chu Hằng

Tại lớp, các em được học môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh (đối với các em đã biết chữ). Ngoài ra, thầy Bình còn kết nối với 2 cô giáo cùng tham gia giảng dạy.

Thầy Bình chia sẻ: “Buổi học đầu tiên chỉ có 3 em nên tôi và các giáo viên lo lắm, sẵn sàng với tâm lý kiên trì dỗ dành để mọi người tới lớp. Thật mừng khi đến buổi thứ ba đã lên 40 em, trong đó có 1 phụ huynh. Có em 15 tuổi đã lập gia đình ban đầu ngại ngùng, nhưng chỉ vài buổi đã tự tin và ham học”.

tinh-yeu-thuong.jpg
Ba mẹ con chị Kpuih Phơi cùng theo học lớp xóa mù chữ ở làng Khôi. Ảnh: Chu Hằng

Chị Kpuih Phơi (SN 1988), một trong những học viên đầu tiên của lớp, chia sẻ: “Gia đình không có đất sản xuất nên cuộc sống rất khó khăn. Nhà có 4 đứa con nhưng không ai đi học đầy đủ, có đứa đã lấy vợ. Từ khi thầy Bình kiên trì đến vận động, tôi cùng 2 đứa con đến lớp học. Tôi đã học được một số chữ rồi, thích lắm, đang cố gắng viết từng chữ cho đẹp”.

Em Kpuih Eng (SN 2019), con gái chị Phơi, cũng theo học lớp xóa mù chữ. “Em vui lắm, được học, được chơi với nhiều bạn”-Eng nói.

Cô Rơ Mah Khưng-Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Ngọc (xã Gào) tranh thủ cuối tuần đến làng dạy học. Cô chia sẻ: “Tình cờ biết thầy Bình và nghe câu chuyện về làng Khôi, tôi xúc động lắm. Dù không chuyên dạy tiểu học, tôi vẫn cố gắng hướng dẫn các em. Chỉ mong các em biết đọc, biết viết để sau này tự tin hơn”.

Không dừng lại việc dạy học, thầy Bình còn kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ và đã xây dựng khu vui chơi, nhà vệ sinh, nhà tắm ngay tại chỗ dạy học ở nhà sinh hoạt cộng đồng.

“Tôi không chỉ mong muốn các em học chữ mà còn được dạy cách giữ gìn vệ sinh, kỹ năng sống. Sắp tới, tôi tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ để thực hiện mong muốn làm một góc thư viện nhỏ để các em đọc sách. Biết chữ, bà con sẽ biết tính tiền, biết làm ăn, còn trẻ con sẽ có tương lai tốt hơn. Khi nhận thức thay đổi, cả thế hệ sẽ đổi khác”-thầy Bình bày tỏ.

null