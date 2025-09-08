Danh mục
Điểm mới trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo baotintuc.vn; giaoducthoidai.vn)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT với nhiều quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Trong đó, một số nội dung đổi mới đáng chú ý như: cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; làm rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ; làm rõ khái niệm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hợp pháp và phổ biến trên thế giới…

cuoc-thi-la-co-hoi-de-hoc-sinh-trai-nghiem-voi-cac-bai-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-quoc-te-anh-moc-tra-3257.jpg
Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT có nhiều quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Ảnh minh họa: M.T

Cụ thể, về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, Thông tư số 16 nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh, thành phố quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo quy định của Chính phủ; công bố công khai và cập nhật trên trang thông tin điện tử danh sách các đơn vị được phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn.

Đồng thời, Thông tư số 16 còn quy định rõ đối tượng liên kết, trách nhiệm của các bên liên kết trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Trong đó, bên Việt Nam là đơn vị liên kết tổ chức thi-cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam có thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác với cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

Bên nước ngoài là đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài có trách nhiệm và thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hoặc cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài được đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài ủy quyền hoặc cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ.

ong-michael-edward-smithson-thanh-vien-ban-giam-khao-den-tu-trung-tam-khao-thi-uy-quyen-cambridge-cham-thi-van-dap-truc-tiep-tai-vong-ban-ket-anh-moc-tra.jpg
Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT quy định phải bảo đảm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của thí sinh và người tham gia tổ chức thi. Ảnh minh họa: M.T

Ngoài ra, việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không bao gồm việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đó tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định khác nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các bên liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, cụ thể hóa trách nhiệm đối với các bên liên kết (công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình với xã hội, xử lý những thắc mắc, bảo đảm quyền lợi của người dự thi...) trong quá trình triển khai liên kết, tổ chức thi, cấp chứng chỉ, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hậu kiểm.

Đồng thời, quy định việc thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ phải bảo đảm an toàn, chất lượng theo đúng đề án được phê duyệt; không để xảy ra gian lận, thi hộ.

Cùng với đó, bảo đảm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của thí sinh và người tham gia tổ chức thi; tuyệt đối không để lộ, lọt; không sử dụng dữ liệu sinh trắc học của người dự thi ngoài mục đích phòng chống gian lận, thi hộ.

Được biết, Thông tư số 16 có hiệu lực thi hành từ ngày 12-10-2025, thay thế Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26-7-2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

