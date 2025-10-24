Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khánh thành và bàn giao Điểm trường làng Yăng (xã Ia Phí) do Quỹ Cargill Cares tài trợ

MỸ TIẾN
(GLO)- Sáng 24-10, tại xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Cargill Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Điểm trường làng Yăng (thuộc Trường Tiểu học Ia Phí).

cac-dai-bieu-cat-bang-khanh-thanh-diem-truong-lang-yang-do-quy-cargill-cares-tai-tro-anh-rpien.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm trường làng Yăng do Quỹ Cargill Cares tài trợ. Ảnh: R'Piên

Dự lễ có ông Rishi Varma-Phó Chủ tịch Tập đoàn Cargill kiêm Chủ tịch Cargill châu Á Thái Bình Dương; ông Nguyễn Bá Luân-Trưởng đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và xã Ia Phí.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển lớn mạnh của Tập đoàn Cargill tại Việt Nam; đánh dấu ba thập niên không ngừng đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp, thực phẩm và nền kinh tế nước nhà.

Điểm trường làng Yăng (thuộc Trường Tiểu học Ia Phí) là điểm trường thứ 125 trong chương trình xây dựng trường học do Quỹ Cargill Cares tài trợ và thực hiện tại Việt Nam. Cargill Việt Nam phấn đấu hoàn thành xây dựng 150 điểm trường Cargill Cares cho Việt Nam vào năm 2030.

dai-dien-quy-cargill-cares-trao-chia-khoa-ban-giao-cong-trinh-diem-truong-lang-yang-cho-hieu-truong-truong-tieu-hoc-ia-phi-anh-rpien.jpg
Đại diện Quỹ Cargill Cares (trái) trao chìa khóa bàn giao công trình Điểm trường làng Yăng cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Ia Phí. Ảnh: R'Piên

Riêng tại tỉnh Gia Lai, đây là điểm trường thứ 5 do Quỹ Cargill Cares tài trợ, cùng với các điểm trường tại các huyện (cũ): Hoài Ân, Mang Yang, Tây Sơn và Phù Cát.

Điểm trường làng Yăng được đầu tư xây dựng với kinh phí 4,5 tỷ đồng; quy mô gồm 1 dãy 5 phòng học, 1 thư viện, 1 phòng công vụ, 1 khu vệ sinh và sân chơi, với tường rào bao quanh. Điểm trường hiện có 5 lớp với 131 học sinh và 9 giáo viên.

ong-rishi-varma-pho-chu-tich-tap-doan-cargill-kiem-chu-tich-cargill-chau-a-thai-binh-duong-thu-3-tu-phai-sang-cung-cac-dai-bieu-va-cac-em-hoc-sinh-chup-anh-ky-niem-anh-rpien.jpg
Ông Rishi Varma-Phó Chủ tịch Tập đoàn Cargill kiêm Chủ tịch Cargill châu Á Thái Bình Dương (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu và các học sinh chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: R'Piên
cac-dai-bieu-tham-quan-lop-hoc-moi-cua-diem-truong-lang-yang-anh-rpien.jpg
Các đại biểu tham quan lớp học mới của Điểm trường làng Yăng. Ảnh: R'Piên

Trong thời gian qua, ngoài hỗ trợ giáo dục, Công ty Cargill Việt Nam còn đóng góp nhiều tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh; hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, con giống và tài chính cho nông dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Cargill và Công ty TNHH Cargill Việt Nam cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên điểm trường làng Yăng.

