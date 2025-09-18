“Tiếp sức” trường học vùng khó

(GLO)- Tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất, trang-thiết bị của các trường học còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Việc hỗ trợ thiết thực cho các trường mang nhiều ý nghĩa.

Chung tay hỗ trợ

Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện) hiện có 1.050 học sinh và 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, thầy và trò ở ngôi trường này gặp nhiều khó khăn vì thiếu nước sạch sử dụng. Nhà trường phải hợp đồng với nhà máy sản xuất nước đóng bình để cung cấp nước hằng tháng.

“Nhờ hệ thống lọc nước tinh khiết RO trị giá 150 triệu đồng do Hội CTĐ huyện Phú Thiện (cũ) và các nhà hảo tâm tài trợ, từ năm học này, giáo viên và học sinh đã có nguồn nước sạch miễn phí để dùng. Đây là món quà hết sức quý giá, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với giáo dục vùng khó”, cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, cho biết.

Lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học, bếp ăn, nhà vệ sinh tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Theo Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Chư A Thai) Đinh Thị Hoa, năm học 2025 - 2026, trường có 11 lớp với 316 học sinh, trong đó 80% là người dân tộc thiểu số. So với năm học trước, trường tăng thêm 1 lớp và hơn 30 học sinh. Nằm trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất của trường thiếu thốn rất nhiều. Dù trường đã nhiều lần kiến nghị nhưng vì kinh phí địa phương eo hẹp nên chưa được giải quyết.

Biết được tâm tư, nguyện vọng của nhà trường, Hội LHPN xã Chư A Thai phối hợp với chị Hoàng Như Yến - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc nội thất KPY, Chủ tịch JCI Wonder Woman 2025, tài trợ xây tặng trường 1 phòng học, 1 bếp ăn và nhà vệ sinh. Ngoài ra, nhà tài trợ còn hỗ trợ 1 tấm pin năng lượng mặt trời, máy lọc nước, 30 thùng sữa, 300 đôi giày học sinh. Tổng trị giá tài trợ gần 400 triệu đồng.

Chị Hoàng Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai, chia sẻ: So với miền xuôi, điều kiện học tập của thiếu nhi vùng cao còn khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cộng đồng, những khoảng trống ấy đang dần được lấp đầy.

Tại Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Ia Tul), nỗi lo thiếu phòng học cũng được giải tỏa khi dịp hè vừa qua, trường được bàn giao dãy phòng học mới gồm 6 phòng từ nguồn ngân sách của huyện Ia Pa (cũ).

Cô Nguyễn Thị Thanh Vui, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học mới, nhà trường bố trí dãy phòng mới làm phòng thư viện, tin học, nghệ thuật, công nghệ và 2 phòng thí nghiệm. Học sinh đều rất hào hứng khi các tiết thực hành, thí nghiệm được thực hiện trong phòng chức năng riêng.

Đây là tiền đề để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Hiệu quả thiết thực

Những ngày đầu năm học mới, niềm vui như được nhân đôi với cô và trò Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Chư A Thai). Trong khuôn viên trường, phòng học mới khang trang cùng bếp ăn bán trú sạch sẽ, nhà vệ sinh đạt chuẩn vừa hoàn thành giúp học sinh có không gian học tập, vui chơi và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Cô Phạm Thị Duyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 - 4 tuổi, cho hay: Trước đây, bếp ăn là khu nhà tạm do phụ huynh và giáo viên góp công xây dựng nên việc chăm lo bữa ăn bán trú rất vất vả. Cô và trò dùng chung khu vệ sinh nên khá bất tiện. Giờ có cơ sở vật chất đảm bảo, cô và trò yên tâm hơn rất nhiều. Phòng học mới đã được trang trí đẹp mắt giúp các cháu cảm thấy hứng thú khi đến lớp, từ đó đi học chuyên cần hơn.

Phụ huynh cũng vui mừng vì con em có môi trường học tập tốt hơn. Anh Nguyễn Văn Sức (thôn Drôk, xã Chư A Thai) chia sẻ: “Bếp ăn và nhà vệ sinh tạm bợ luôn là nỗi lo của phụ huynh khi cho con đi học. Tuy nhiên, đầu năm dẫn con đến trường thấy cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, tôi rất phấn khởi”.

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện) vui mừng khi được dùng nước sạch miễn phí. Ảnh: Vũ Chi

Đến thăm Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện) đúng vào giờ ra chơi, chúng tôi thấy rõ niềm vui của cán bộ, giáo viên và học sinh khi được sử dụng nước sạch miễn phí. Em Lê Quý Đức (lớp 9.2) cho hay: “Trước đây, chúng em phải đóng tiền quỹ lớp để mua nước bình về uống. Từ năm học này, chúng em đã được sử dụng nước sạch miễn phí, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo vệ sinh. Em và các bạn nhắc nhở nhau sử dụng tiết kiệm và bảo quản hệ thống lọc nước để có nước sạch sử dụng lâu dài”.