Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

“Tiếp sức” trường học vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất, trang-thiết bị của các trường học còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Việc hỗ trợ thiết thực cho các trường mang nhiều ý nghĩa.

Chung tay hỗ trợ

Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện) hiện có 1.050 học sinh và 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, thầy và trò ở ngôi trường này gặp nhiều khó khăn vì thiếu nước sạch sử dụng. Nhà trường phải hợp đồng với nhà máy sản xuất nước đóng bình để cung cấp nước hằng tháng.

“Nhờ hệ thống lọc nước tinh khiết RO trị giá 150 triệu đồng do Hội CTĐ huyện Phú Thiện (cũ) và các nhà hảo tâm tài trợ, từ năm học này, giáo viên và học sinh đã có nguồn nước sạch miễn phí để dùng. Đây là món quà hết sức quý giá, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với giáo dục vùng khó”, cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, cho biết.

Lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học, bếp ăn, nhà vệ sinh tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen 'tiếp sức” trường học vùng khó.
Lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học, bếp ăn, nhà vệ sinh tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Theo Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Chư A Thai) Đinh Thị Hoa, năm học 2025 - 2026, trường có 11 lớp với 316 học sinh, trong đó 80% là người dân tộc thiểu số. So với năm học trước, trường tăng thêm 1 lớp và hơn 30 học sinh. Nằm trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất của trường thiếu thốn rất nhiều. Dù trường đã nhiều lần kiến nghị nhưng vì kinh phí địa phương eo hẹp nên chưa được giải quyết.

Biết được tâm tư, nguyện vọng của nhà trường, Hội LHPN xã Chư A Thai phối hợp với chị Hoàng Như Yến - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc nội thất KPY, Chủ tịch JCI Wonder Woman 2025, tài trợ xây tặng trường 1 phòng học, 1 bếp ăn và nhà vệ sinh. Ngoài ra, nhà tài trợ còn hỗ trợ 1 tấm pin năng lượng mặt trời, máy lọc nước, 30 thùng sữa, 300 đôi giày học sinh. Tổng trị giá tài trợ gần 400 triệu đồng.

Chị Hoàng Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai, chia sẻ: So với miền xuôi, điều kiện học tập của thiếu nhi vùng cao còn khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cộng đồng, những khoảng trống ấy đang dần được lấp đầy.

Tại Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Ia Tul), nỗi lo thiếu phòng học cũng được giải tỏa khi dịp hè vừa qua, trường được bàn giao dãy phòng học mới gồm 6 phòng từ nguồn ngân sách của huyện Ia Pa (cũ).

Cô Nguyễn Thị Thanh Vui, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học mới, nhà trường bố trí dãy phòng mới làm phòng thư viện, tin học, nghệ thuật, công nghệ và 2 phòng thí nghiệm. Học sinh đều rất hào hứng khi các tiết thực hành, thí nghiệm được thực hiện trong phòng chức năng riêng.

Đây là tiền đề để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Hiệu quả thiết thực

Những ngày đầu năm học mới, niềm vui như được nhân đôi với cô và trò Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Chư A Thai). Trong khuôn viên trường, phòng học mới khang trang cùng bếp ăn bán trú sạch sẽ, nhà vệ sinh đạt chuẩn vừa hoàn thành giúp học sinh có không gian học tập, vui chơi và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Cô Phạm Thị Duyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 - 4 tuổi, cho hay: Trước đây, bếp ăn là khu nhà tạm do phụ huynh và giáo viên góp công xây dựng nên việc chăm lo bữa ăn bán trú rất vất vả. Cô và trò dùng chung khu vệ sinh nên khá bất tiện. Giờ có cơ sở vật chất đảm bảo, cô và trò yên tâm hơn rất nhiều. Phòng học mới đã được trang trí đẹp mắt giúp các cháu cảm thấy hứng thú khi đến lớp, từ đó đi học chuyên cần hơn.

Phụ huynh cũng vui mừng vì con em có môi trường học tập tốt hơn. Anh Nguyễn Văn Sức (thôn Drôk, xã Chư A Thai) chia sẻ: “Bếp ăn và nhà vệ sinh tạm bợ luôn là nỗi lo của phụ huynh khi cho con đi học. Tuy nhiên, đầu năm dẫn con đến trường thấy cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, tôi rất phấn khởi”.

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện) vui mừng khi được dùng nước sạch miễn phí.
Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện) vui mừng khi được dùng nước sạch miễn phí. Ảnh: Vũ Chi

Đến thăm Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện) đúng vào giờ ra chơi, chúng tôi thấy rõ niềm vui của cán bộ, giáo viên và học sinh khi được sử dụng nước sạch miễn phí. Em Lê Quý Đức (lớp 9.2) cho hay: “Trước đây, chúng em phải đóng tiền quỹ lớp để mua nước bình về uống. Từ năm học này, chúng em đã được sử dụng nước sạch miễn phí, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo vệ sinh. Em và các bạn nhắc nhở nhau sử dụng tiết kiệm và bảo quản hệ thống lọc nước để có nước sạch sử dụng lâu dài”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

Với hơn một thập kỷ phát triển, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) trở thành đơn vị giáo dục tiên phong tại khu vực, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa giáo dục quốc tế và thực tiễn Việt Nam, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại, toàn diện và hội nhập.

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)-Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.500 giáo viên, nhân viên so với định mức. Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết sẽ tập trung rà soát, điều chuyển và tham mưu tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại, đồng thời linh hoạt bổ sung giáo viên hợp đồng kịp thời, nhất là vùng khó khăn.

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thời gian qua, từ các nguồn lực, ngành giáo dục cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn say sưa vẽ bích họa về chủ đề đất Võ trời Văn trên bức tường trắng. Ảnh: T.D

“Đất võ trời văn” hiện lên trong những bức bích họa

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Bức tường trắng trong khuôn viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nay được “thay áo” mới bằng hình ảnh đầy màu sắc của tranh bích họa. Ở đây, giáo viên và học sinh đã kể về câu chuyện văn hóa nơi “đất võ trời văn” bằng ngôn ngữ của hội họa.

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Giáo dục

(GLO)- Mới đây, chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (trụ sở ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức đã mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều phụ huynh và học sinh khối Tiểu học và THCS.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Giáo dục

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.

null