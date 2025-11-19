Gia Lai: 100% công đoàn xã, phường hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I; đánh giá kết quả chỉ đạo đại hội công đoàn cấp xã và công đoàn cơ sở. Đồng thời, thảo luận các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác truyền thông phục vụ Đại hội.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Võ Hường

Toàn tỉnh hiện có 1.003 công đoàn cơ sở và 17 công đoàn xã, phường với hơn 80 nghìn đoàn viên. Đến thời điểm này, 100% công đoàn xã, phường đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng; hoạt động tuyên truyền và các chương trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được quan tâm thực hiện.