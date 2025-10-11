Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty 72 đã phát huy tốt vai trò, chức năng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường của đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: P.D

Các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, giữ vững ổn định, an toàn đơn vị.

Đáng chú ý, phong trào “Vườn bạc, ngày vàng, sẵn sàng tận thu vì mục tiêu 3 không-2 có” và tổ “sẵn sàng” đã mang lại hiệu quả rõ nét, với 246 lượt thợ được cạo thay thế, tận thu 18.490 kg mủ nước, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch sản lượng.

Công đoàn cũng động viên 100% đoàn viên là thợ khai thác tham gia Hội thi thợ giỏi cấp đội; khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

Song song với đó, Công đoàn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Mức thu nhập bình quân đạt 6,65 triệu đồng/người/tháng.

Các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, hiếu, hỷ, tặng quà dịp lễ, Tết được duy trì thường xuyên với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hàng năm, có trên 78% công đoàn bộ phận đạt vững mạnh, trong đó trên 43% đạt xuất sắc; 97,5% cán bộ, đoàn viên đạt tiên tiến, với 75% đạt xuất sắc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới. Ảnh: P.D

Đại hội đã thảo luận, thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên có việc làm, thu nhập ổn định, không có gia đình cán bộ, đoàn viên nghèo.

100% cán bộ, đoàn viên đảm bảo tiêu chuẩn được nâng lương, phong, thăng quân hàm đúng thời gian quy định; kịp thời giải quyết kiến nghị, đề xuất của người lao động, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư vượt cấp…

Đồng thời, xác định 2 khâu đột phá: giáo dục chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy chế đơn vị và các quy định đảm bảo an toàn; lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: P.D

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 11. Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Phan Thị Sao-Trợ lý Chính trị Công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ mới.