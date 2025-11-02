Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân dự Đại hội đại biểu Công đoàn xã Tây Sơn

Tham dự Đại hội còn có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung, cùng 80 đại biểu chính thức, đại diện cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: V.P

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng phong trào công nhân, viên chức, lao động của xã Tây Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn xã có 3.225 đoàn viên sinh hoạt tại 37 Công đoàn cơ sở.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động được triển khai hiệu quả. Nhiều hoạt động phúc lợi như “Mái ấm công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Bữa cơm công đoàn” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh-sạch-đẹp, an toàn vệ sinh lao động” được duy trì thường xuyên. Toàn xã đã vận động ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; hiến hơn 20 đơn vị máu và kịp thời chăm lo 100% đoàn viên, người lao động trong các dịp lễ, Tết.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn xã vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, góp phần đưa Tây Sơn trở thành xã phát triển khá của tỉnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được thông qua gồm: phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 3.500 đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 20 lao động trở lên đều thành lập tổ chức Công đoàn; ít nhất 85% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, 100% Công đoàn cơ sở thực hiện kiểm tra tài chính đúng quy định; hằng năm có trên 90% đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, học tập nghị quyết, chính sách pháp luật.

Đại hội cũng xác định 2 khâu đột phá là: Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Ban Chấp hành Công đoàn xã Tây Sơn khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: V.P

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Công đoàn xã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cho người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn; chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”; phát huy vai trò nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ mới…

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Công đoàn xã Tây Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Nguyễn Kim Phụng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã khóa I.