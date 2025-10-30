Công đoàn phường Bình Định đề ra 3 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 30-10, Công đoàn phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu hàng năm và 3 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ.

Tham dự Đại hội Công đoàn phường Bình Định có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung cùng 100 đại biểu chính thức.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn phường Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Vũ

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy Công đoàn các cấp, kết thúc hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn phường Bình Định hiện quản lý 4.428 đoàn viên thuộc 57 Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường và 3 phường lân cận.

Đại hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và các đồng chí trong BCH LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Nhật Vũ

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Bình Định đã đề ra 9 chỉ tiêu hàng năm và 3 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ. Trong đó, phấn đấu 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn; ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện được Công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); ít nhất 60% TƯLĐTT do tổ chức công đoàn ký kết hoặc tham gia ký kết được xếp loại chất lượng đạt loại B trở lên.

Đồng chí Hà Duy Trung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Vũ

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung đề nghị Công đoàn phường Bình Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng phường Bình Định phát triển nhanh, bền vững.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Định khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Vũ.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công đoàn phường Bình Định khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Lê Thị Thu Thảo-Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.